فيتش: التصنيف الائتماني لأميركا (AAA) وروسيا سلبي

وكالة فيتش الائتمانية (AFP-أرشيف)

ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية عند الأعلى "AAA" بعدما كانت قد حذرت في الخريف الماضي من إمكانية تخفيضه بسبب عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين، بينما خفضت آفاق الائتمان الروسي من مستقرة إلى سلبية بسبب ضمها للقرم والعقوبات الغربية.

وهذا التصنيف الائتماني الذي كانت الوكالة وضعته قيد المراقبة في منتصف أكتوبر الماضي مع احتمال تخفيضه، ارفقته بآفاق "مستقرة" ما يعني أنها لا تعتزم تخفيضه في الأمد المتوسط.

ورأت الوكالة الأميركية في بيان أن "الأزمتين حول سقف الدين في أغسطس 2011 وأكتوبر 2013 لم تؤثرا على ما يبدو على العائد على القروض العامة".

كما أن الازمتين لم تؤثرا على "دور الدولار الأميركي ولا على المرونة المالية للبلاد أو احتمالها لأعباء الدين".

ولفتت الوكالة إلى أن "الاقتصاد (الأميركي) هو الأكثر إنتاجية وحيوية وتقدما على الصعيد التكنولوجي ومدعوما من مؤسسات قوية لافتة إلى أنه "تم تحقيق نظام ضريبي متوازن وقوي".

وتابعت أن "توقعات النمو اقوى والتوجه الديموغرافي ليس مقلقا كما في العديد من الدول الأخرى المتطورة".

وأجاز الكونغرس في فبراير الماضي للحكومة الاقتراض بدون سقف محدد حتى مارس 2015.

من جهة أخرى وفي سياق التصنيف الائتماني للدول أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أيضا وفي بيان لها الجمعة خفض آفاق التصنيف الائتماني لروسيا من "مستقرة" إلى سلبية بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات الغربية على موسكو إثر ضمها القرم.

وهذا التغيير في آفاق روسيا يعني أن الوكالة قد تقوم قريبا بتخفيض تصنيفها الائتماني لهذا البلد المحدد حاليا بدرجة "BBB" ما يعني أن روسيا تعتبر جهة مقترضة "متوسطة الجودة" غير أنها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بشكل مناسب.

وأوضحت الوكالة في بيان "نظرا إلى احتمال أن تبدي المصارف والمستثمرون الأميركيون والأوروبيون تحفظات على إقراض روسيا في الظروف الراهنة، فإن الاقتصاد قد يسجل المزيد من التباطؤ وقد يحتاج القطاع الخاص إلى مساعدة عامة".

وتابعت الوكالة أن "التاثير المباشر للعقوبات المعلنة يبقى ضئيلا في الوقت الحاضر لكن ضم القرم إلى الاتحاد الروسي سيدفع على الأرجح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى توسيع عقوباتها ردا على ذلك".

ورأت الوكالة أنه "في أسوأ السيناريوهات، فإن الولايات المتحدة قد تحظر على المؤسسات المالية الأجنبية التعامل مع المصارف والشركات الروسية".

كذلك خفضت وكالة فيتش تقييمها لنمو الاقتصاد الروسي إلى ما دون 1% للعام 2014 و2% للعام 2015 مذكرة بأن نمو هذا الاقتصاد سبق أن تباطأ إلى 1.3% عام 2013.

وكانت وكالة ستاندارد آند بورز قد خفضت مساء الخميس الماضي إلى "سلبية" آفاق تصنيف روسيا الائتماني بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات الغربية على موسكو إثر ضمها القرم.