البث الحي
منوعات

تحذير من سقوط منارة الحدباء المائلة بالموصل

21/3/2014

حذر خبراء آثار عراقيون من احتمال   كبير لسقوط منارة "الحدباء" المائلة في مدينة الموصل.  وطالب الخبراء بوضع الخطط العاجلة لإنقاذ المنارة التي تعد أبرز معلم تراثي في المدينة  بعد أن غزتها المياه الجوفية من كل جانب مسببة تآكل فيِ قاعدة المنارة  التي شُيدت قبل 900 عام.  وقال الدكتور وميض العمري المسؤول في مركز الآثار بمحافظة  نينوى:  "المنارة بحاجة إلى ترميماتٍ على مستوى عال من الدقة والتقنية الحديثة  غير التي استخدمت بهدف الاطمئنان على المنارة للعقود القادمة".

وأضاف: "خلافا لذلك ستكون المنارة مهددةً بالسقوط"، مقترحا نقل المنارة  بعد تفكيكها إلى أجزاء إلى مكانٍ آخر آمن يخلو من المياه الجوفية.

وتعد منارة الحدباء والتي تدعى ايضا بالمنارة الطويلة من أشهر المعالِم  الإسلامية الشاخصة اليوم في هذه المدينة، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا  وتزينها الزخارف.

وتتكون المئذنة من قاعدة مكعبة نصف هرمية ارتفاعها 8،65 متر وتتآلف من  جزأين، الأول مبني بالحجر والجص يبلغ ارتفاعه 8،80 متر أما الجزء الثاني  العلوي فهو مشيد بالآجر.

وكان الالاف من سكان  الموصل أعربوا عن قلقهم من احتمال اختفاء المنارة من  خريطة مدينتهم وطالبوا بوضع الخطط العاجلة لإنقاذ هذا المعلم الذي اتخذت  مدينتهم منه صفة لها حيث يطلق عليها "الموصل الحدباء".

والمنارة المائِلة أو الحدباء رغمَ مرور سَبْعةِ قرون تقريبًا على  تَشييدها ما زالتْ مائلةً وشاخصة للعِيان دون أن تقَعَ رغمَ عدمِ  وجود الصِّيانة اللازمة لذلك، كالتي تحدُث للكثير مِن الأبراج المائلة  في العالَم، وتُعدُّ حسب الإحصاءات الآثاريَّة أطولَ الأبراج المائِلة  في العالَم.

 

المزيد من منوعات

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

محكمة فرنسية تنتصر للطعام الحلال في المدارس

محكمة فرنسية: الطعام الحلال بالمدارس لا يتعارض مع العلمانية (رويترز أرشيفية)

صحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)