تحذير من سقوط منارة الحدباء المائلة بالموصل

حذر خبراء آثار عراقيون من احتمال كبير لسقوط منارة "الحدباء" المائلة في مدينة الموصل. وطالب الخبراء بوضع الخطط العاجلة لإنقاذ المنارة التي تعد أبرز معلم تراثي في المدينة بعد أن غزتها المياه الجوفية من كل جانب مسببة تآكل فيِ قاعدة المنارة التي شُيدت قبل 900 عام. وقال الدكتور وميض العمري المسؤول في مركز الآثار بمحافظة نينوى: "المنارة بحاجة إلى ترميماتٍ على مستوى عال من الدقة والتقنية الحديثة غير التي استخدمت بهدف الاطمئنان على المنارة للعقود القادمة".

وأضاف: "خلافا لذلك ستكون المنارة مهددةً بالسقوط"، مقترحا نقل المنارة بعد تفكيكها إلى أجزاء إلى مكانٍ آخر آمن يخلو من المياه الجوفية.

وتعد منارة الحدباء والتي تدعى ايضا بالمنارة الطويلة من أشهر المعالِم الإسلامية الشاخصة اليوم في هذه المدينة، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا وتزينها الزخارف.

وتتكون المئذنة من قاعدة مكعبة نصف هرمية ارتفاعها 8،65 متر وتتآلف من جزأين، الأول مبني بالحجر والجص يبلغ ارتفاعه 8،80 متر أما الجزء الثاني العلوي فهو مشيد بالآجر.

وكان الالاف من سكان الموصل أعربوا عن قلقهم من احتمال اختفاء المنارة من خريطة مدينتهم وطالبوا بوضع الخطط العاجلة لإنقاذ هذا المعلم الذي اتخذت مدينتهم منه صفة لها حيث يطلق عليها "الموصل الحدباء".

والمنارة المائِلة أو الحدباء رغمَ مرور سَبْعةِ قرون تقريبًا على تَشييدها ما زالتْ مائلةً وشاخصة للعِيان دون أن تقَعَ رغمَ عدمِ وجود الصِّيانة اللازمة لذلك، كالتي تحدُث للكثير مِن الأبراج المائلة في العالَم، وتُعدُّ حسب الإحصاءات الآثاريَّة أطولَ الأبراج المائِلة في العالَم.