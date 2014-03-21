البث الحي
منوعات

بيسكوف: موسكو سترد على كل العقوبات بالمثل

21/3/2014

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بأن روسيا سترد على أي من العقوبات المفروضة ضدها بالمثل، مضيفا "أنه بالنسبة للعقوبات، فإننا سنعمل مستندين على مبدأ المعاملة بالمثل" .

وشدد بيسكوف في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "ايتار تاس" الروسية على أن فرض عقوبات "غير مقبول تماما بالنسبة لروسيا"، وأكد قائلا "في كل مرة سوف نرد بالمثل".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أنه من السخف فرض تلك العقوبات، لأن القوائم السوداء تحتوي على ألقاب غير قابلة للتفسير وكيانات قانونية"، مضيفا إلى أنه "من الطبيعي أن الدولة الروسية ستحمي هذه الأفراد والكيانات القانونية، وستوفر المساعدات اللازمة لهم".

وأضاف، "إننا نأسف لوضع مثل تلك الخطط"، مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بأمور أكثر أهمية، بما في ذلك تدابير مكافحة الأزمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

يذكر أن الكرملين قد تعهد أن الدولة ستحمي الروس من الدول الغربية التي فرضت عقوبات على موقف موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية، كما تأسف بشأن الخطط التي وضعتها الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد قطاعات الاقتصاد الروسي.

واعتبر الكرملين قرار تخفيض ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا هو نتيجة للتعليمات، وليس من الوضع القائم في الواقع، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني الخميس عن خفض تقييمها تجاه تصنيف روسيا الائتماني من مستقرة إلى سلبية، وأكدت على تصنيفها عند النقطة "بي بي بي" . 

المزيد من منوعات

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

محكمة فرنسية تنتصر للطعام الحلال في المدارس

محكمة فرنسية: الطعام الحلال بالمدارس لا يتعارض مع العلمانية (رويترز أرشيفية)

صحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)