بيسكوف: موسكو سترد على كل العقوبات بالمثل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بأن روسيا سترد على أي من العقوبات المفروضة ضدها بالمثل، مضيفا "أنه بالنسبة للعقوبات، فإننا سنعمل مستندين على مبدأ المعاملة بالمثل" .

وشدد بيسكوف في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "ايتار تاس" الروسية على أن فرض عقوبات "غير مقبول تماما بالنسبة لروسيا"، وأكد قائلا "في كل مرة سوف نرد بالمثل".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أنه من السخف فرض تلك العقوبات، لأن القوائم السوداء تحتوي على ألقاب غير قابلة للتفسير وكيانات قانونية"، مضيفا إلى أنه "من الطبيعي أن الدولة الروسية ستحمي هذه الأفراد والكيانات القانونية، وستوفر المساعدات اللازمة لهم".

وأضاف، "إننا نأسف لوضع مثل تلك الخطط"، مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بأمور أكثر أهمية، بما في ذلك تدابير مكافحة الأزمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

يذكر أن الكرملين قد تعهد أن الدولة ستحمي الروس من الدول الغربية التي فرضت عقوبات على موقف موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية، كما تأسف بشأن الخطط التي وضعتها الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد قطاعات الاقتصاد الروسي.

واعتبر الكرملين قرار تخفيض ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا هو نتيجة للتعليمات، وليس من الوضع القائم في الواقع، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني الخميس عن خفض تقييمها تجاه تصنيف روسيا الائتماني من مستقرة إلى سلبية، وأكدت على تصنيفها عند النقطة "بي بي بي" .