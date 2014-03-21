أوروبا تنتقد حظر تركيا لتويتر

لوغو تويتر (أرشيف-تويتر)

نددت نيلي كرويس المفوضة الأوروبية المكلفة بالتكنولوجيا الجديدة بحظر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في تركيا. وقالت إن "حظر تويتر في تركيا هو بدون أساس وبدون جدوى وجبان".

وأضافت أن "الشعب التركي والأسرة الدولية سوف يعتبران الأمر رقابة وهو كذلك"، وقد اختارت نيلي أن تنشر تصريحها على حسابها في تويتر.

من جهته سارع موقع تويتر بدوره إلى إبلاغ مستخدميه في تركيا أنه بإمكانهم الالتفاف على عملية حجب الموقع عبر إرسال تغريداتهم من خلال رسائل نصية قصيرة على أرقام محددة.

وكانت السلطات التركية قد بدأت يوم الخميس الماضي بحجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وأعلن التلفزيون الرسمي أن مؤسسة الاتصالات التركية اتخذت ما سماها إجراءات حماية بحق هذا الموقع بقرار من النيابة العامة في مدينة إسطنبول بعد تلقيها عدة شكاوى بانتهاكات. وذلك بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بإغلاقه.

فقد قال أردوغان في تجمع انتخابي في مقاطعة بورصة الغربية "سنقضي على تويتر، لا يهمني ما يقوله المجتمع الدولي"، وأضاف "سيرون قوة الجمهورية التركية".

ويأتي هذا القرار بعد أن بث مجهولون عددا من التسجيلات الصوتية على الموقع قيل إنها تكشف عن الفساد بين المحيطين بأردوغان.

وكان أردوغان قد حذّر في وقت سابق من أن حكومته ستحظر شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب بعد الانتخابات المحلية المهمة التي ستجري في 30 مارس الجاري، وهو ما أثار قلق واشنطن.

ويتعرض أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 لضغوط متزايدة بعد ظهور تسجيلات صوتية قيل إنها تظهر تدخلاته في صفقات أعمال وقضايا قضائية وتغطية إعلامية، غير أنه وصف معظم التسجيلات بأنها مزورة واتهم منافسيه بتلفيقها.

وشددت الحكومة التركية مؤخرا قيودها على الإنترنت بحجة الدفاع عن الخصوصية، إلا أن منتقديها اعتبروا أن القوانين الجديدة هي محاولة للتغطية على مزاعم الفساد التي تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.