آخر معبر لسوريا مع تركيا بيد المعارضة

صورة بثها ناشطون لسيطرة المعارضة على الصوامع بدرعا (الجزيرة-أرشيف)

سيطرت قوات المعارضة السورية صباح اليوم الجمعة على معبر كسب الحدودي مع تركيا في اللاذقية ومواقع في درعا وحماة، في حين شهدت مناطق عدة في ريف إدلب اشتباكات عنيفة مع استمرار قصف القوات النظامية على أحياء في مدينة حلب.

وبث ناشطون صورا على الإنترنت توضح قيام مقاتلي المعارضة بقصف تجمعات قوات النظام في المعبر بالصواريخ قبل اقتحامه.

وأفادت الأنباء الواردة من هناك أن المعارك لاتزال مستمرة وأن مسلحي المعارضة دمروا دبابتين لقوات النظام، كما شنت مقاتلات النظام غارات جوية على قرى جبل التركمان قرب المعبر.

ويُعد معبر كسب -وفق الناشطين- آخر معبر بري بين سوريا وتركيا خاضع لسيطرة قوات النظام السوري.

وعلى صعيد المعارك المتواصلة، شهدت عدة مناطق في ريف إدلب اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الحر وعناصر النظام، وتركزت تلك الاشتباكات في بلدتي خان شيخون والفوعة وتمكن خلالها الجيش الحر من قصف حواجز الغدير والفوعة العسكرية ما ألحق أضراراً مادية كبيرة في صفوف قوات النظام.

على صعيد آخر، أفادت شبكة شام أن الجيش الحر سيطر صباح اليوم على صوامع الغلال في منطقة غرز شرقي مدينة درعا، وقد بث ناشطون صورا على الإنترنت تظهر سيطرة المسلحين على الصوامع التي تعد مصدر الغذاء الرئيسي لسكان المنطقة.

وقبل ذلك تمكن مسلحو المعارضة من السيطرة على حاجزي السمان وجب أبو معروف العسكريين في حماة بعد قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية.

كما استهدف المقاتلون بالصواريخ نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في مدينة مورك بريف حماة ما أسفر عن تدمير دبابة ومقتل طاقمها.