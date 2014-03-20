وزير الدفاع الإسرائيلي : لم أقصد الإساءة للولايات المتحدة

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون واشنطن أنه لم يقصد الإساءة حين انتقد في كلمة له السياسات الأمريكية. من جانبهم عبر مسؤولون إسرائيليون عن أملهم في تجاوز هذه المسألة.

وكان يعلون قال في محاضرة بجامعة تل أبيب الاثنين إن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على حليفها الرئيسي في أخذ زمام المبادرة في المواجهة مع إيران بشأن برنامجها النووي وساق أيضا أزمة أوكرانيا مثالا على أن واشنطن "تظهر ضعفا".

واتصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق للاحتجاج على تصريحات يعلون.

وعلى أمل تهدئة التوترات أصدر مكتب يعلون بيانا في وقت متأخر الأربعاء يقول إنه تحدث مع نظيره الأمريكي تشاك هيغل.

وقال البيان إن يعلون قال لهيغل في مكالمة هاتفية " لم يكن هناك أي معارضة أو انتقاد أو نية للإساءة للولايات المتحدة أو لعلاقاتنا في تصريحاتي" وأضاف " العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا لها أهمية قصوى، وأيضا علاقاتنا الشخصية ومصالحنا المتبادلة".

وفي حين لم يشر البيان إلى أي اعتذار تحدث وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز عن اعتذار يعلون وقال لراديو إسرائيل الخميس "أعتقد أن الوزير يعلون فعل الصواب وأوضح كل شيء في اعتذاره، وآمل حقا عدم حدوث ضرر جسيم للعلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة"

ونقل البيان عن هيغل قوله "أقدر علاقتنا الشخصية والعلاقات بين بلدينا وأقدر ما ذكرته عن الالتزام بتلك العلاقات".

وتعد هذه ثاني مرة هذا العام تصعد فيها واشنطن الأمر بسبب انتقادات علنية من يعلون الذي كان رئيس أركان للقوات المسلحة الإسرائيلية وهو عضو متشدد في حزب ليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو، ففي يناير/ كانون الثاني وصف يعلون وزير الخارجية الأمريكي "بأنه يتصرف وكأنه المخلص المنتظر في مسعاه لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

ولم يعلق نتنياهو علانية على تصريحات يعلون لكنه قال في كلمة للبرلمان الأربعاء " كانت الولايات المتحدة وستظل أهم حليف لنا".