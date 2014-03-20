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مقتل 11 شخصا في هجوم على مركز للشرطة في أفغانستان

20/3/2014

قالت الشرطة الأفغانية إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب  22 آخرون في هجوم بسيارة ملغمة واشتباكات بالأسلحة النارية عند  مركز للشرطة في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان في وقت مبكر الخميس بين مسلحين من حركة طالبان والشرطة.

يأتي الهجوم في واحدة من المدن الرئيسية في أفغانستان قبل انتخابات الرئاسة التي ستجري في الخامس من أبريل/ نيسان.

وبدأ الهجوم بتفجيرين قبيل الفجر مباشرة واستهدف مركز الشرطة وميدانا قريبا بالقرب من مجمعات تستخدمها منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة. ونفذ الهجوم الأول انتحاريان أحدهما كان يقود عربة صغيرة بثلاث عجلات.

وأرسلت القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان طائرات هليكوبتر حربية لدعم قوات الأمن الأفغانية فيما اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية استمرت لأكثر من ثلاث ساعات قبل أن تتمكن من السيطرة على المنطقة. وقالت الشرطة إنها قتلت بالرصاص ستة من طالبان جميعهم كانوا يرتدون سترات ناسفة.  

وقال مدير المستشفى الإقليمي هومايون ظاهر" من هجوم اليوم في جلال أباد وحتى الآن استقبلنا 11 جثة و22 جريحا". وقال فاضل أحمد شيرزاد قائد شرطة إقليم ننكرهار إن من بين القتلى قائد شرطة المنطقة. وقال مصدر أمني إن من بين الجرحى أفغاني كلف بعمل أمني مع عاملين بالأمم المتحدة ولحقت أضرار بمكاتب إذاعة وتلفزيون محلية في الهجوم. وأعلنت طالبان المسؤولية في رسالة نصية أرسلتها إلى وسائل الإعلام.

وهدد المسلحون بقتل كل من يشارك في الانتخابات وصعدوا الهجمات على مناطق مكتظة بالسكان من بينها العاصمة كابول منذ بداية العام. وعثرت قوات الأمن على قنبلتين على الأقل مزروعتين على جانب الطريق السريع بين جلال أباد وكابول الأربعاء.

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