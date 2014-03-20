روسيا تحشد قواتها في القرم لمواجهة التهديدات

سفينة حربية روسية في مدخل ميناء سيفاستوبول بالقرم (رويترز-أرشيف)

نقلت وكالة إيتار تاس للأنباء عن يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي قوله إن روسيا ستعزز وجودها العسكري في القرم لحمايتها من التهديدات الخارجية بعد الموافقة على ضم شبه الجزيرة الإستراتيجية.

وأضاف "سيكون من الضروري تطوير البنية التحتية العسكرية في شبه الجزيرة حتى تكون القرم جديرة بتمثيل الاتحاد الروسي ولحمايتها من كل الاعتداءات المحتملة".

وقال مسؤول كبير إن حرس الحدود الأوكراني في منطقة القرم التي يسيطر عليها الجيش الروسي أعادوا الانتشار في مناطق أخرى بأوكرانيا.

وأضاف بافلو شيشولين نائب رئيس جهاز حرس الحدود في مؤتمر صحفي "بدأنا عملية إعادة انتشار تدريجية لجنودنا في منطقتي خيرسون وميكولاييف"، وتابع شيشولين أن حوالي ألف مدني غادروا شبه الجزيرة حتى الآن.

وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) قد أقر يوم الخميس بأغلبية ساحقة معاهدة لضم منطقة القرم مما يجعل شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود أقرب إلى الانضمام لروسيا الاتحادية.

وسيجري مجلس الاتحاد المجلس الأعلى في البرلمان الروسي تصويتا مماثلا يوم الجمعة المقبل لاستكمال التصديق على المعاهدة التي وقع عليها الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي.

من جهة أخرى وفي سياق تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن توسيع العقوبات على روسيا وتطبيق مزيد من العقوبات على مسؤولين روس كبار وفتح الطريق أمام إمكانية فرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي ردا على ضم موسكو لمنطقة القرم من أوكرانيا.

وقال أوباما متحدثا في البيت الأبيض إن التهديدات الروسية لمناطق جنوب وشرق أوكرانيا تنطوي على خطر تصعيد خطير للأزمة في المنطقة.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأميركي جون كيري يوم الخميس أن ضم القرم إلى روسيا لن يعاد النظر فيه ولا يجب طرحه للتساؤل.

وأضافت أن لافروف أكد في اتصال هاتفي أن "القرار بشأن إعادة توحيد القرم مع روسيا والذي يعكس إرادة أغلبية مطلقة من سكان (القرم) ليس عرضة للمراجعة ويجب احترامه".