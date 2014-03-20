روسيا : الخطوات القانونية لضم القرم ستستكمل هذا الأسبوع

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس إن العملية القانونية اللازمة لتصبح منطقة القرم الأوكرانية جزءا من روسيا ستكتمل هذا الأسبوع وذلك بعد يومين من توقيع الرئيس فلاديمير بوتين معاهدة لضم المنطقة إلى بلاده.

ونقلت وكالة ايتارتاس عن لافروف قوله "يجري اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقات بشأن انضمام القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا"، وأضاف "ستكتمل العملية القانونية هذا الأسبوع".

ويعتزم مجلس النواب الروسي التصديق على المعاهدة الخميس وكذلك اعتماد تشريع يجعل القرم وسيفاستوبول منطقتين تابعتين لروسيا ويعتزم مجلس الاتحاد اتخاذ نفس الإجراء الجمعة.

وتنص المعاهدة على أنها تصبح سارية بمجرد التصديق عليها وأن تصبح القرم بالكامل جزءا من روسيا بعد فترة انتقالية تنتهي في الأول من يناير/ كانون الثاني.

وحولت خطوات روسيا لضم شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود مواجهة مع أوروبا والولايات المتحدة إلى أكبر أزمة في العلاقات بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

وفرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات على مسؤولين وأعضاء بالبرلمان شاركوا فيما يبدو في ضم القرم كما علقت العلاقات العسكرية والتجارية جزئيا وهددت بمزيد من الإجراءات العقابية إذا لم يغير بوتين نهجه.

وأيد الناخبون في منطقة القرم ذات الغالبية من ذوي أصول روسية الانضمام إلى روسيا في استفتاء أجري في مطلع الأسبوع وصفته حكومة أوكرانيا ودول الغرب بأنه غير قانوني.

من جانب آخر أعلن المكتب الإعلامي التابع للأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون سيصل موسكو الخميس لعقد مباحثات حول الوضع في أوكرانيا، ويعتزم بان غي مون لقاء كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف وغيرهما من المسؤولين رفيعي المستوى أثناء زيارته.

ومن المقرر أيضا أن يتوجه بان إلى كييف لإجراء مفاوضات مع الرئيس الأوكراني المؤقت ألكسندر تورتشينوف ورئيس الوزراء أرسيني ياتسنيوك الذي عين من قبل البرلمان الأوكراني، وأضاف المكتب الإعلامي أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو بدء حوار روسي أوكراني مباشر.

في السياق ذاته قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن بان كي مون يسعى لإجراء حوار بناء بين موسكو وكييف يهدف إلى الاتفاق على إجراءات محددة والتي من شأنها أن تمهد الطريق لحل دبلوماسي، مشيرا إلى اعتقاد كي مون بأن المجتمع الدولي يقف على مفترق الطرق بشأن مزيد من التطوير حول الوضع في أوكرانيا قائلا "يعتقد بان كي مون أنه بالرغم من تأزم الأوضاع في الأيام الأخيرة، إلا أن الطريق لا يزال مفتوحا أمام حل سلمي للأزمة".

جدير بالذكر أن أوكرانيا طلبت عقد جلسة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في أوكرانيا الخميس، لكن تم إرجاؤها بسبب اجتماع مجلس الأمن، ووفقا لتقارير سابقة تعتزم كييف ومؤيديها إصدار قرار أمام مجلس الأمن يقضي بحماية أغلبية الأصوات التي تدعم الوثيقة.