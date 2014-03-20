دجاجة جهنم عاش بشمال أميركا

عاش ديناصور دجاجة جهنم منذ 66 مليون عام (رويترز-أرشيف)

توصل علماء أميركيون يجرون حفرياتهم في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأميركية إلى أن الحفريات التي عثر عليها في نورث داكوتا وساوث داكوتا هي لديناصور غريب الشكل أطلقوا عليه اسم "دجاجة جهنم" لأن له رأسا يشبه رأس الطائر ومنقارا بلا أسنان وعرفا يتوسط جمجمته ويدين لهما أظافر حادة وساقين طويلتين يمكنه الجري بهما بسرعة وربما كان مغطى بالريش.

وذكر العلماء أن هذا هو أكبر نموذج في أميركا الشمالية لنوع من الديناصورات الشبيهة بالطيور المعروفة في آسيا. ووفرت تلك الحفريات صورة تفصيلية عن الفرع الأميركي الشمالي لهذا النوع من الديناصورات التي ظلت غامضة منذ العثور على أول عظام لها منذ حوالي مائة عام.

وقالت إيما شاشنر عالمة البليونتولوجي بجامعة يوتا وكانت ضمن فريق البحث "ماذا سيظن من يلتقي بهذا المخلوق الذي عاش منذ 66 مليون عام؟ لا أعرف ما إذا كان سيصرخ ويجري هاربا أم أنه سيضحك لأنه فعلا وحش على شكل دجاجة منظره غاية في الغرابة".

والاسم العلمي لهذا الديناصور هو (آنزو ويلي) ويبلغ طوله 3.5 متر وارتفاعه حتى الحوض 1.5 متر بينما يتراوح وزنه بين 200 و300 كلغ.

وقال عالم البليونتولوجي مات لامانا من متحف كارنيغي للتاريخ الطبيعي في بيتسبيرج الذي قاد الدراسة التي نشرت في دورية (PLOS ONE) "لقد اشتهر وعرف هذا الديناصور باسم دجاجة جهنم وهذا في الحقيقة وصف جيد له.

فـ"إذا استطعت ركوب آلة الزمن وتعود إلى غرب أميركا الشمالية في نهاية عصر الديناصورات وترى هذا المخلوق سيكون أول ما يتبادر إلى ذهنك (يا له من طائر غريب الشكل) لا يبدو على الإطلاق مثل الصورة النمطية الذهنية للديناصورات عند غالبية الناس".

ويعتقد كثير من العلماء أن الطيور نشأت مبكرا وتطورت من ديناصورات صغيرة مغطاة بالريش. وأقدم طائر معروف اكتشفت حفريات له يرجع إلى 150 مليون عام مضت.