باحثون يطورون علامات ذكية تظهر صلاحية الأدوية والأطعمة

الشارة الذكية يتغير لونها طبقا للصلاحية (وكالات-أرشيف)

باحثون من جامعة بكين يعملون على تطوير تقنية جديدة تجعل المستهلكين غير مجبرين على استنشاق روائح الأطعمة أو المواد الاستهلاكية الأخرى للتحقق من صلاحياتها في حالة تعرضها لظروف غير عادية أثناء التخزين والنقل، والتقنية تقوم على علامة أو ما يسمى بالشارات الذكية أو الـ(Smart Tags) ويتغير لونها تبعا لحالة وصلاحية المادة الموضوعة عليها.

فيكفي المستهلك أن يلقي نظرة على منتج ما ويلاحظ لون الشارة أو لـ(Smart Tags) فيعرف مباشرة صلاحية المنتج للاستهلاك أو الاستعمال.

وهذه الشارات الذكية أو الـ(Smart Tags) والتي تأتي بحجم يُقارب حجم حبة الذرة وتُلصق على أوعية الأطعمة أو الأدوية أو غيرها من الأوعية التي تحتوي على مواد تتغير صلاحيتها بمرور الوقت أو بالتعرض لظروف تخزين غير ملائمة، يمكنها تحديد ما إذا كان الطعام فاسدًا أو كانت الأدوية صالحة للاستعمال أو انتهت صلاحيتها.

وقال الباحث تشاو زانغ إن هذه الشارات التي تشبه في تركيبتها المواد الهلامية تتسم بأنها رخيصة الثمن وآمنة تماما كما أنها قابلة للبرمجة على نطاق واسع لتتعرف تقريبا على جميع أنواع التلف والفساد الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في الأطعمة مثلا.

وبحسب الباحث زانغ فإن هذه الشارات الذكية تم تطويرها لتأخذ بالحسبان التغييرات المختلفة التي تطرأ على المنتجات، ونظام الترميز اللوني الخاص بها يشير إلى درجات متفاوتة حول جودة الطعام أو الدواء.

وعلى سبيل المثال فإن اللون الأحمر أو البرتقالي الضارب إلى الحمرة يعني أن المنتج طازج، ومع مرور الوقت تتغير ألوان الشارات إلى البرتقالي، ثم الأصفر ثم اللون الأخضر الذي يشير إلى أن الطعام أو الدواء قد أصبح فاسدا وغير صالح للاستخدام.

يشار إلى أنه وعلى الرغم من تزويد غالبية الأطعمة والأدوية بملصقات تحدد موعد انتهاء صلاحيتها أو بالطباعة على الأوعية مباشرة، فإن تلك المنتجات تكون عرضة للتلف والفساد بسبب سوء التخزين أو التعرض لدرجات حرارة عالية غير المنصوص عليها لبقاء المنتج صالح للاستخدام.

وتعتمد آلية عمل هذه الشارات الذكية على أساس تركيبتها المكونة من مواد معدنية بالغة الصغر وغير سامة يتغير لونها وفقا لتفاعلها بالمدة الزمنية أو بالفترة التي تنمو فيها الجراثيم في الأغذية والأدوية.

وكان باحثو جامعة بيكين قد قدموا بحثهم الخاص بالشارات الذكية للجمعية الكيميائية الأميركية، وبالنسبة لتوفر هذه الشارات الذكية للتسويق العام قال الباحثون إنهم في هذه المرحلة يحاولون التواصل مع المصنعين لإقناعهم بتبني هذه التقنية الجديدة في منتجاتهم.