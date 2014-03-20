أوروبا تبحث تضييق الخناق على روسيا

أجرى قادة أوروبيون محادثات هامة يوم الخميس تناولت كيفية تشديد الضغوط على روسيا بعد سيطرتها على شبه جزيرة القرم وكيفية دعم اقتصاد أوكرانيا المتداعي وأفضل السبل لإنهاء الاعتماد على النفط والغاز من روسيا خلال السنوات المقبلة.

ففي الوقت الذي يحتفل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم القرم إلى روسيا الاتحادية ويسخر مساعدوه من رد الاتحاد الأوروبي حتى الآن من المتوقع أن يضيف زعماء الاتحاد الأوروبي حوالي 12 اسما إلى 21 اسما أخرى من روسيا والقرم كانت قد وضعت بالفعل على قائمة لحظر السفر وتجميد الأصول.

لكن الاتفاق على توسيع القائمة لتشمل شخصيات أقرب إلى بوتين قد لا يصل إلى حد فرض عقوبات مالية وتجارية يقول دبلوماسيون ومحللون إنها ضرورية من أجل دفع موسكو للإصغاء.

وقالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل قبيل القمة إن مناقشة فرض عقوبات مالية -وهو ما يشير الاتحاد الأوروبي إليه بالمرحلة الثالثة من رده- ستجري خلال القمة لكن من غير المتوقع التوصل لاتفاق.

وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني "ستوضح (القمة) أننا على استعداد في أي وقت لتنفيذ إجراءات المرحلة الثالثة إذا تفاقم الوضع".

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في أواخر فبراير الماضي بعد احتجاجات أطاحت بالرئيس الأوكراني المدعوم من موسكو فيكتور يانوكوفيتش بعدما قرر التخلي عن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر وسعى لتوثيق العلاقات مع موسكو بدلا من ذلك.

وفي آخر اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في السادس من مارس الجاري أصدروا بيانا قالوا فيه إنهم سوف يدرسون قيودا مالية مثل تجميد تمويل التجارة واستهداف شركات محددة إذا "اتحذت روسيا الاتحادية أي خطوات أخرى لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا".

وفي ذلك الوقت لم تكن الرؤيا قد اتضحت ما إذا كان بوتين سيرسل قوات إلى القرم وما إذا كان يخطط للسيطرة على شبه الجزيرة.

وولكن روسيا لم تدخل للكمنطقة فحسب لكن أجري استفتاء لانفصال القرم وانضمامه لروسيا وكانت نتيجته لصالح الانفصال عن أوكرانيا بنسبة 97% وأصدر بوتين مرسوما بضم القرم التي يقطنها مليونا نسمة إلى روسيا.

وبدلا من اعتبار تلك الأحداث مبررا للانتقال إلى المرحلة التالية من العقوبات تميل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التريث والاحتفاظ بإجراءات المرحلة الثالثة لأي تحرك روسي آخر في الأجزاء الشرقية من أوكرانيا.

وقال مسؤول أوروبي "لا توجد رغبة ولا توافق للانتقال إلى المرحلة الثالثة في الوقت الحالي".

والمشكلة التي تواجهها أوروبا هي الحفاظ على وحدتها والتحرك الجماعي. ففي الوقت الذي يمكن فيه للولايات المتحدة أو روسيا التصرف إلى حد بعيد بناء على توجيهات من شخص واحد لا يمكن للاتحاد التحرك إلا بموافقة جماعية من رؤساء وزراء ورؤساء الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة.

وتتفق ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وبلد آخر أو اثنين إلى حد بعيد على ضرورة الرد بقوة على التصرفات الروسية وهو ما قد يتضمن عقوبات مالية لكن أغلب الدول الأخرى لديها تحفظات قوية.

وتقول وثيقة للحكومة البريطانية إن لدى أوروبا مجموعة من الخيارات لتعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية تشمل طلب تصدير مزيد من الغاز الأميركي والتعاون مع العراق.

وتريد دول الاتحاد الأوروبي أن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالطاقة إذا قطعت روسيا الإمدادات. ومن المتوقع أن تطلب من المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد- إجراء دراسة معمقة لأمن الطاقة الأوروبي بحلول يونيو المقبل.

وتدعو الورقة البريطانية التي وزعت على حكومات الاتحاد الأوروبي إلى خطة طويلة الأمد مدتها 25 عاما وأخرى على المدى القريب، كما تنص الورقة على أن محادثات هذا الأسبوع "ينبغي أن تظهر أن أوروبا ستعمل على نحو منسق وعاجل للحد من اعتمادها الكبير على الغير في مجال الطاقة".