مسلحون يقتلون فرنسياً في مدينة بنغازي الليبية

اغتال مسلحون بمدينة بنغازي في ليبيا الأحد طبيباً فرنسياً يعمل بالمركز الطبي للمدينة. وقال مصادر أمنية للصحافة إن المسلحين أمطرو الطبيب الفرنسي باتريك أريال البالغ من العمر 49 عاما بوابل من الرصاص بمنطقة رأس أعبيدة أحد ضواحي المدينة وأصابوه مباشرة في رأسه .

وأكدت مديرة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي أن المستشفى استقبل جثة الطبيب الفرنسي الذي وصل إليها متوفياً بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس .

ولم تقتصر موجة الاغتيالات التي تشهدها المدينة منذ أشهر مضت على الشخصيات السياسية والعسكرية الأمنية الليبية فقد شهدت عمليات اغتيال لمواطنين عرب من بينها خمسة مصريين خلال الأيام الماضية ومدرس أمريكي يُدعى روني سميث .

وأغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي وأوقفت خطوط طيران رحلاتها الى المدينة منذ أن قتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين اخرين في هجوم على السفارة الأمريكية في سبتمبر أيلول 2012.