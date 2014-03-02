محلب يضع إعادة الاستقرار على رأس أولوياته

تعهد رئيس الوزراء المصري الجديد ابراهيم محلب الأحد بفرض الأمن ومواجهة ما أسماه " بالإرهاب " كما طالب المصريين بالعمل ووقف الاضرابات والاعتصامات. وأدت حكومة محلب اليمين الدستورية السبت بعد الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي الأسبوع الماضي تحت وطأة موجة اضرابات عمالية.

وتواجه حكومة محلب تحديات أمنية كبيرة بعد مقتل مئات من رجال الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/ تموز. وقال محلب في كلمة نقلها التلفزيون المصري إن حكومته تلتزم بعدة تعهدات أولها " فرض الأمن ومواجهة الإرهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة والسعي إلى استعادة الاستقرار وانضباط الشارع وفرض القانون حفاظاً على الدم المصري النفيس وأرواح المصريين مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية" .

وفيما يبدو أنها دعوة لدول المنطقة لدعم مصر قال محلب إن مصر تخوض معركة ضد " قوى الشر والإرهاب بالنيابة عن المنطقة كلها " محذرا من أن " الخطر الذي نواجهه الآن ليس بعيدا عن غيرنا ". ويعكس بقاء اللواء محمد ابراهيم كوزير للداخلية في حكومة محلب مدى الاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء الجديد بالوضع الأمني.

وتقلص عدد الوزراء في الحكومة الجديدة إلى 31 وزيراً بدلا من 36 في حكومة الببلاوي بعد دمج بعض الوزارات، كما أبقى محلب على 20 وزيراً من الحكومة السابقة وضم 11 وجها جديدا لحكومته.

وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية في عهد حكومة الببلاوي حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة " إرهابية " واندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيدي مرسي، في حين سجن الآلاف من أعضاء وقيادات الإخوان.