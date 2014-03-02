تعليق المفاوضات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية

أعلنت الوساطة الإفريقية برئاسة تابو مبيكي تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بأديس أبابا حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لأجل غير مسمى.

وقالت الوساطة الإفريقية في بيان أصدرته الأحد لتوضيح موقفها من عملية التفاوض وفقا لشبكة الشروق السودانية إنه من المستحيل التقارب بين الطرفين، معلنة إحالة القضية لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

ودعت الآلية الإفريقية لطرح قضية المنطقتين في الحوار السوداني الداخلي الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير معلنة ترحيبها بالحوار الذي انطلق في السودان، ومؤكدة على دور القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وقف الصراع وإنجاح الحوار.

وأوضح البيان أن الوساطة رأت أنه من المستحيل التقارب بين الطرفين، وأعلنت عن لجوئها لمجلس السلم والأمن الإفريقي للبت في القضية، ودعت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي الطرفين لمواصلة الحوار.

وأقرت الوساطة الإفريقية بحق الحركة الشعبية قطاع الشمال في تقديم ورقة غير مطابقة لورقتها باعتبار أن ورقة الوساطة غير ملزمة للطرفين.

وأنهت الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى الاجتماع المشترك الذي ضم وفدي التفاوض بعد الاستماع للردود النهائية لكل طرف حول ورقة الآخر، كما عبرت الآلية الإفريقية عن خيبة أملها للتباعد الكبير في الرؤى والأفكار.