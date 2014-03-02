تأجيل محاكمة مرسي بقضية الاتحادية

محمد مرسي (أرشيف)

أجلت محكمة مصرية الأحد محاكمة محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين إلى الثلاثاء المقبل لتعذر نقل الرئيس المعزول إلى مقر المحاكمة بسبب سوء الأحوال الجوية في القاهرة حسبما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن محكمة جنايات شمال القاهرة أجلت محاكمة مرسي و14 متهما آخرين في قضية قتل متظاهرين ليوم الثلاثاء بعدما تعذر نقل مرسي بطائرة مروحية لمقر المحاكمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية إن الأجواء عاصفة وترابية خارج قاعة المحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة شمال شرق القاهرة، وقد حجبت عاصفة ترابية الرؤية في القاهرة اليوم الأحد.

ومن أجل تأمين حضوره جلسات محاكمتين في يومين متتاليين، قضى مرسي الذي يحتجز بشكل دائم في سجن برج العرب في مدينة الاسكندرية شمال البلاد يوم السبت ليلة الأحد في سجن طرة جنوب القاهرة بعد جلسة محاكمته في القضية ذاتها السبت، بحسب مصدر أمني.

يذكر أنه يتم نقل مرسي دائما إلى مقر محاكمته بطائرة مروحية بسبب صعوبة تأمين نقله برا.

وفي تلك القضية، يلاحق مرسي والمتهمون الـ14 الآخرين بتهمة "التحريض على قتل" المتظاهرين في ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة عندما كان مرسي رئيسا للجمهورية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين دفعت آنذاك أنصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على إصدار مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة.

ومرسي متهم في ثلاث قضايا أخرى بالتخابر مع قوى أجنبية والفرار من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011 و"إهانة القضاء" وهي القضية التي لم تبدأ أولى جلساتها بعد.

وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من يوليو الماضي إثر احتجاجات شعبية طالبت برحيله.

ومنذ ذلك الحين تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصار مرسي خلفت حوالي 1400 قتيل معظمهم من الإسلاميين بحسب منظمة العفو الدولية.