بكين تتهم الانفصاليين الإيغور بتنفيذ هجوم محطة القطارات

تطالب أقلية الإيغور بالصين بحقوق متساوية للمواطنة (الجزيرة – أرشيف)

اتهمت السلطات الصينية من سمتهم الانفصاليين الإيغور بإقليم شينغيانغ شمال غرب الصين بالوقوف خلف الهجوم "الإرهابي" الذي نفذه مجهولون بواسطة السكاكين في محطة كونمينغ للقطارات بجنوب غرب البلاد مساء السبت الماضي وخلف 29 قتيلا على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن الحكومة المحلية في كونمينغ، عاصمة مقاطعة يونان، إن الأدلة التي تم جمعها من مسرح الهجوم الذي ارتكبه أشخاص مسلحون بسكاكين ويرتدون زيا أسود، تشير بأصابع الاتهام إلى الانفصاليين الإيغور، وهم مسلمون صينيون يتحدثون اللغة التركية ويشكلون غالبية سكان أقليم شينغيانغ.

ولم يعرف حتى الساعة عدد المهاجمين الذين اقتحموا محطة القطارات في كونمينغ وعمدوا إلى طعن كل شخص استطاعوا الوصول إليه.

وكانت شينخوا نقلت عن مسؤولين أن ما جرى كان "هجوما إرهابيا عنيفا ومنظما ومخططا له" وقد نفذه "أفراد مجهولون مسلحون بسكاكين".

وتمكنت الشرطة من قتل عدد من المهاجمين في المحطة بحسب ما أورد موقع "سينا ويبو" الموازي لتويتر في الصين ووفق مشاهد بثتها قناة "كاي 6" التلفزيونية المحلية.

كذلك، وصفت قناة "CCTV" التلفزيونية العامة الهجوم بأنه "إرهابي"، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها مقاطعة يونان هجوما عنيفا، وذلك خلافا لإقليم شينغيانغ الذي يشهد اضطرابات مستمرة على خلفية التوتر الشديد بين اثنية الهان التي تشكل الغالبية في الصين وأقلية الإيغور التي تشكل الغالبية في شينغيانغ. ودائما ما تتهم السلطات الناشطين الإيغور "بالإرهاب".