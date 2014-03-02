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الناتو : روسيا تهدد الاستقرار في أوروبا

2/3/2014

اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو أندرس فورغ راسموسن الأحد أن روسيا تخرق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في تدخلها بأوكرانيا، وهي تهدّد السلام والاستقرار في أوروبا داعياً إيّاها لوقف هذه التهديدات.

وقال راسموسن قبيل اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي عقد الأحد لبحث أوضاع أوكرانيا، إنه عقد الاجتماع بسبب التحرّك العسكري الروسي في أوكرانيا وتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد هذا البلد.

واعتبر أن ما تفعله روسيا حالياً في أوكرانيا يخرق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقال إن المجلس سيناقش التأثيرات على السلام والأمن الأوروبي وعلى علاقات الناتو مع روسيا. وذكر أن لجنة الناتو – أوكرانيا ستجتمع بعدها.

وقال " نحن ندعم وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها. وسندعم حق الشعب الأوكراني بتقرير مستقبله من دون تدخّل خارجي، ونؤكد حاجة أن تواصل أوكرانيا دعم الحقوق الديمقراطية لكل الشعب وضمان حماية حقوق الأقليات ".

وأشار إلى أن أوكرانيا شريك مهم للناتو، وقال " نحث كل الأطراف إلى المواصلة العاجلة لكل الجهود من أجل تخطي هذا الوضع الخطر، وأدعو روسيا خصوصاً لتهدئة التوترات".

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