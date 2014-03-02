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الكويت تسعى لتنقية الأجواء قبل القمة العربية

2/3/2014
تسعى الكويت لتنقية الأجواء في محاولة لإنجاح القمة المزمعة (الجزيرة – أرشيف)

تسعى الكويت حاليا لتهدئة الأجواء في المنطقة العربية وتقوم بجهود دبلوماسية مكثفة بين عدة عواصم قبل القمة العربية التي ستستضيفها الكويت في 25 مارس الجاري.

وتشمل هذه الجهود تهدئة الأجواء بين مصر وقطر اللتين توترت العلاقة بينهما بعد الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي والذي كان حليفا لقطر كما تشمل أيضا التقارب بين السعودية وإيران.

وقال مصدر دبلوماسي كويتي لرويترز يوم الأحد إن زيارة وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح لكل من القاهرة والدوحة الأسبوع الماضي جاءت في هذا الإطار.

واضاف المصدر "إنها ليست وساطة.. بل هي جهود يقوم بها الجانب الكويتي لتهدئة الوضع قبل القمة (العربية)"، وتابع "لا أعتقد أننا يمكن أن نقول أن الكويت تتوسط بين قطر ومصر. إنها تستعد للقمة".

وشغل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت منصب وزير الخارجية لمدة أربعة عقود عاصر فيها الكثير من الأحداث العربية والإقليمية المهمة قبل أن يتولى الحكم.

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن الكويت تقوم بجهود وساطة للمصالحة بين السعودية وإيران، ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول ان الزيارة التي قام بها مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتي مؤخرا لطهران حققت نتائج مهمة وأن الحراك الكويتي يتمحور الآن حول نقطة خلق قبول لإيران في المنطقة بعد الاجواء التفاؤلية التي ظهرت في أعقاب الاتفاق الغربي الايراني حول الملف النووي.

وكان نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني حث في فبراير الماضي الكويت على مواصلة السعي لبناء جسور من الثقة بين إيران والسعودية لتشجيع التقارب بين البلدين.

وتسعى الكويت دائما للحفاظ على علاقات قوية ومتوازنة مع جاراتها الثلاث السعودية وإيران والعراق. وقالت القبس إن هذا الحراك الدبلوماسي الكويتي النشط يأتي في إطار "تهيئة أجواء تصالحية في المنطقة".

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