احتجاجات لليهود المتدينين في القدس الغربية ضد قانون التجنيد

شارك مئات اليهود المتدينين (الحريديم) في مظاهرة مساء الأحد ضد الحكومة الإسرائيلية احتجاجاً على نيتها سن قانون يفرض عليهم الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي حيث تجمع المتظاهرون في مركز القدس الغربية. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإنه ستتم قراءة صل وات خلال المظاهرة ولن يتم إلقاء خطابات فيما يشارك معظم القادة الروحيين للحريديم.

وشلت المظاهرة الحركة في مركز القدس الغربية والشوارع القريبة منها، فيما نشرت الشرطة 3 آلاف من عناصرها من أجل الحفاظ على النظام في المدينة. واشتد غضب جمهور " الحريديم " ضد القانون المتوقع في أعقاب نية الحكومة تضمينه بندا يقضي بسجن من يتهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وقال أحد منظمي المظاهرة لوسائل إعلام إن الذنب كله يقع على بنيامين نتنياهو، وسيتذكر الجميع قراره " البائس والقاسي " بتحويل دارسي الثوراة إلى مجرمين .

من جانبه قال رئيس الكنيست إنه يتخوف من أن يؤدي القانون الجديد المتوقع إلى حدوث شرخ بين اليهود في إسرائيل وأن الوضع متوتر بين قطاعات المجتمع وإنه خائف على وحدانية الشعب.

ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف إلى تحقيق المساواة بين السكان في إسرائيل وتحمل العبء الأمني، بسبب امتناع الحريديم حاليا عن الخدمة في الجيش، وأن الخدمة العسكرية للحريديم تمهد لدخولهم إلى سوق العمل حيث الكثير منهم لا يعملون، كما أن المجتمع الحريدي يشكل إحدى الشرائح الفقيرة في إسرائيل.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت في العام 2012 قانونا يعرف باسم قانون" طال " الذي منح ( الحريديم ) امتيازات وإعفاءات في الخدمة العسكرية، مقابل دراستهم في المعاهد الدينية (ييشيفوت) التي تحصل على ميزانيات من الدولة كما يحصل طلابها على مخصصات مالية شهرية من خزينة الدولة.

لكن من جهة أخرى فإن هناك المئات من الحريديم الذين يتجندون سنويا للجيش الإسرائيلي، وذكر تقرير نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أنه 2400 حريدي يتجند للجيش في كل عام.

يشار إلى أن هناك عدة تيارات داخل الجمهور الحريدي التي ترفض التجند للجيش من حيث المبدأ، كونها جماعات مناهضة للصهيونية وحتى أن بعضهم يعارض قيام إسرائيل، كما أن قسماً صغيرا بينهم يعرف نفسه على أنه فلسطيني وليس إسرائيلياً.