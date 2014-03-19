مقتل ضابطين بالجيش وخمس متشددين قرب القاهرة

المظاهرات مستمرة منذ عزل الجيش للرئيس مرسي (الجزيرة-أرشيف)

قال بيان لوزارة الدفاع المصرية ومصادر أمنية إن ضابطين في الجيش المصري برتبة عميد وعقيد وخمسة إسلاميين متشددين قتلوا الأربعاء في تبادل لإطلاق النار بقليوب شمال محافظة القاهرة.

وقال البيانان الصادران عن المتحدثين باسم القوات المسلحة ووزارة الداخلية إن الضابطين القتيلين شاركا في اقتحام معقل للمتشددين بمحافظة القليوبية المجاورة للعاصمة من جهة الشمال أعقبه تبادل لإطلاق نار وصفه بيان وزارة الداخلية بأنه "مواجهة شرسة" أصيب خلالها ضابط شرطة وأربعة متشددين.

وقال بيان وزارة الداخلية إن المتشددين تابعون لجماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في شمال سيناء، والضابطان هما خبيرا مفرقعات بسلاح المهندسين في الجيش المصري.

وجماعة أنصار بيت المقدس هي الأكثر نشاطا في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة لكنها مدت نشاطها في الشهور الماضية إلى مناطق أخرى داخل مصر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في صفحته على فيسبوك "تنعي القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهيدي الوطن من خبراء المفرقعات بسلاح المهندسين العميد ماجد أحمد صالح والعقيد ماجد أحمد شاكر قليني اللذين استشهدا فجر الأربعاء".

وأضاف أنهما قتلا "خلال عملية مشتركة مع الشرطة لدهم وكر إرهابي بمنطقة قليوب كان يستغل في تصنيع وتجهيز وتخزين كميات كبيرة من المفرقعات شديدة الانفجار والشراك الخداعية والعبوات الناسفة والأحزمة الناسفة والعربات المفخخة".

وكثف متشددو جماعة أنصار بيت المقدس هجماتهم على قوات الأمن منذ عزل الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد احتجاجات على حكمه.

وكانت جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت مسؤوليتها عن تفجير حافلة سياحية في محافظة جنوب سيناء الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل اثنين من كوريا الجنوبية ومصري. وكانت أعلنت مسؤوليتها أيضا عن محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم العام الماضي.

وامتدت عمليات المتشددين إلى مناطق أخرى في مصر بما في ذلك القاهرة.

وفي بيانها قالت وزارة الداخلية إن الاشتباكات دارت خلال حملة على إحدى ورش تصنيع الأخشاب تتخذها "عناصر تكفيرية (تابعة) لأنصار بيت المقدس" مكانا لإخفاء المواد المتفجرة والأسلحة النارية.

وأضافت الوزارة "أسفرت تلك المواجهات عن مصرع خمسة إرهابيين وضبط أربعة آخرين من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابطين من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين وإصابة ضابط من العمليات الخاصة بالأمن المركزي بطلقات نارية".

وقال بيان الوزارة إن الإرهابيين الذين هاجموا كمين الشرطة العسكرية بمدينة شبرا الخيمة القريبة يوم السبت الماضي وقتلوا ستة مجندين من الجيش انطلقوا من المنطقة التي اقتحمت اليوم وأيضا قتلوا مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية بمدينة الجيزة المجاورة للعاصمة في وقت سابق كما فجروا سيارة ملغومة أمام مديرية أمن القاهرة في يناير.

ويعتقد محللون أن الهجمات على قوات الأمن ستزيد في الشهور المقبلة التي ينتظر أن تجرى فيها انتخابات الرئاسة التي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها القائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي إذا رشح نفسه بحسب ما هو متوقع. وقالت المصادر الأمنية إن امرأة من السكان أصيبت خلال تبادل إطلاق النار.

ومنذ عزل مرسي قتلت قوات الأمن حوالي ألف من مؤيديه -بحسب الإحصائيات الرسمية- في عنف سياسي كما ألقت الحكومة القبض على آلاف آخرين من بينهم أغلب قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها كما قتل المئات من رجال الأمن أيضا.

وفي ديسمبر الماضي وبعد انفجار سيارة مفخخة مستهدفة مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة بدلتا النيل أعلنت الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وتشدد جماعة لإخوان المسلمين على أن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية وستستمر سلمية.

وتظاهر اليوم الأربعاء حوالي 300 طالبة في جامعة الأزهر أغلبهن مؤيدات لمرسي أمام مبنى الجامعة في القاهرة متشحات بالسواد وهتفن "يسقط حكم العسكر".

وقال شاهد لوكالة رويترز إن حوالي 500 طالب تظاهروا خارج مباني الجامعة بعد ذلك وإن قوات الأمن أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

وحتى قبل عزل مرسي شنت قوات الجيش هجمات عنيفة على المتشددين في سيناء لكن سكانا يقولون إن دراية المتشددين بالطرق الجبلية الوعرة في المنطقة جعلتهم خطرا كبيرا إلى الآن.