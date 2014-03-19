كيف يمكنك الخروج بأمان من تطبيق (WhatsApp)

عمليات التجسس الأميركية والتي كشف عنها مؤخرا أثرت كثير على سمعة كثير من شركات التقنية وضربت مصداقيتها وموثوقيتها في مقتل لدرجة يصعب معها إمكانية إقناع المستخدمين بالوثوق بأن خصوصيتهم بأمان. أو الركون إليها فيما يتعلق بمسألة الخصوصية، وطبعا يأتي فيسبوك على رأس تلك الشركات.

ولكل هذه الأسباب يجب على المستخدمين لمثل هذه التطبيقات إذا أرادو التخلص من هذه الحسابات والخروج منها بأمان أن يتخذوا عدة إجراءات قبيل حذف مثل هذه التطبيقات من أجهزتهم الذكية.

واليوم نختار لكم تطبيق (WhatsApp) فإذا رغبت بالتخلي عن تطبيق (WhatsApp) فيجب عليك أولا حذف حسابك من خادمات التطبيق أولا قبل قيامك بإلغاء تثبيت التطبيق من هاتفك أو جهازك الذكي، وإلا فإن بياناتك بكاملها ستظل محفوظة بخادم الشركة مما قد يهدد خصوصيتك ومعلوماتك.

ولحذف حساب (WhatsApp) من خادمات الشركة اذهب إلى قائمة الإعدادات وابحث عن بند الحساب (Account) ثم اختار حذف حسابك وبذلك ستحذف كل بياناتك من على خادمات الشركة، ثم بعد ذلك قم بإلغاء تثبيت البرنامج من على هاتفك أو جهازك الذكي.

وإذا رغب بتثبيت التطبيق فيما بعد مرة أخرى يمكنك ذلك ولكن بعد دفع مبلغ 0.99 سنتا أميركيا قيمة الاشتراك اسنوي أو استخدامه مجانا لمدة سنة قبل الددفع إذا كنت تستخدم نظام أندرويد.

فبعد استحواذ شركة فيسبوك الأميركية على تطبيق المحادثة الفورية (WhatsApp) تخوف كثيرون من مسألة الخصوصية، وذلك بسبب ما تردد عن تعاون فيسبوك مع وكالة الأمن القومي الأميركية في تزويدها ببيانات المستخدمين حسب تسريبات المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن، على الرغم من الإنكار المتواصل لشبكة التواصل الاجتماعي لتلك المزاعم.

أما عن بدائل (WhatsApp) فإن أفضلها حاليا من حيث نواحي الأمان وحماية البيانات، فهو تطبيق "تيليغرام" الذي يعد نسخة طبق الأصل تقريبا عن (WhatsApp) باستثناء أنه يعتمد على تقنية التشفير الكامل من النهاية إلى النهاية (End-to-End)، التي تعني أن المستخدم والطرف المتلقي هما من يستطيعان فقط قراءة الرسالة وليس غيرهما.

وتيليغرام من تطوير شركة روسية ومتاح مجانا لنظامي التشغيل أندرويد و(IOS)، وعلى شاكلته من حيث الاهتمام بنواحي الأمان وسهولة الاستخدام هناك تطبيق "ثريما" السويسري والذي يبلغ ثمنه 2.29 دولار.

ويختلف الأمر بعض الشيء مع تطبيقي "تشات سكيور" و"إكسابر" مفتوحي المصدر والمتوفرين مجانا لنظام أندرويد (الأول متاح لـ(IOS) أيضا)، حيث يعمل هذان التطبيقان عن طريق بروتوكول (XMPP)، الذي يتيح للمرء استخدام حساباته الخاصة ببعض الخدمات الأخرى، علاوة على أنهما يتوافقان مع التطبيقات الأخرى مثل غوغل "هانغ آوتس"، وفيسبوك "تشات" والعديد من برامج التراسل الفوري المخصصة لحواسيب سطح المكتب.

وكي تعمل تقنية التشفير بصورة صحيحة يجب أن تعتمد التطبيقات لدى كل من المرسل والمستقبل على نفس التقنية. بالإضافة إلى أن استعمال الكثير من تطبيقات التراسل الفوري المعتمدة على بروتوكول (XMPP) غالباً ما تكون معقدة وقائمة المزايا والوظائف تكون أقل كما لا يمكن في هذه الحالة إرسال الصور ومقاطع الفيديو.