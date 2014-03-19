طوفان الساعات الذكية يتدفق بإطلاق غوغل لأندرويد وير

الساعات الذكية الجديدة كلها تعمل بنظام (Android Wear) (وكالات)

كشفت شركة غوغل الأميركية رسميا أمس عن منصة (Android Wear)، وهي نسخة مخصصة من نظام تشغيل "Android" مصممة للعمل مع الساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، وفي الوقت ذاته كشفت شركتا موتورولا المملوكة لغوغل، وأل جي الكورية الجنوبية عن أول ساعتين ذكيتين بهذا النظام، هما "Moto 360″ و"إل جي" (G Watch) على التوالي.

وتتميز الساعة -التي كشفت عنها موتورولا بمظهرها الكلاسيكي، حيث تأتي بهيكل دائري من المعدن مع حزام معدني أو بلاستيكي، في حين تأتي ساعة إل جي بهيكل مربع.

وتستفيد الساعتان الذكيتان من الخصائص التي ذكرتها "غوغل" حين كشفت عن مشروع "أندرويد وير"، حيث تعتمد بشكل كبير على خدمة المساعد الشخصي الرقمي "غوغل الآن" بحيث تجيب عن أسئلة المستخدم الشفهية بعد نطق عبارة "أوك غوغل".

ووفقا لموتورولا ومقاطع الفيديو التي وفرتها على موقعها، فإن ساعتها الجديدة ستزود المستخدم بمعلومات مختلفة حسب اهتماماته، مثل موعد إقلاع طائرته أو مساعدته في حجز سيارة أجرة، أو حالة الطقس, أو الزمن المتوقع للوصول إلى العمل، أو ترشده إلى الطريق عبر نظام تحديد المواقع الجغرافي "جي بي أس"، وغيرها من مهام.



كما أنها ستتيح له إمكانية مراقبة صحته ولياقته عبر الاستفادة من التطبيقات المفضلة لديه وجلب بيانات مختلفة مثل سرعة المشي والمسافة المقطوعة ومعدل السعرات الحرارية المحروقة، وستجلب التحديثات والتنبيهات من مختلف التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها أيضا قالت شركة "إل جي" أنها تعمل على ساعتها الذكية الجديد وهي الساعة التي تطورها الشركة بالتعاون مع "غوغل".

وسوف تعمل ساعة (G Watch) الذكية بمنصة "أندرويد وير" (Android Wear)، وهي المنصة التي تعد بمثابة نسخة خاصة من نظام "أندرويد" مخصصة للأجهزة القابلة للارتداء.

وأوضحت "إل جي" أن ساعتها الذكية الجديدة سوف تكون داعمة للعمل مع مجموعة كبيرة من الأجهزة الذكية العاملة بنظام "أندرويد"، كما ستدعم العمل بالأوامر الصوتية.

وأضافت الشركة أن (G Watch) سوف تناسب المطورين والمستخدمين على حد سواء، وأنها تعمل حالياً مع غوغل لضمان عمل منصة (Android Wear) بشكل جيد مع الساعة عند الإطلاق.

وأعلنت (إل جي) أنها تنوي تقديم الساعة الذكية (Android Wear) للمستخدمين في الربع الثاني من 2014 والذي سيبدأ بعد أيام قليلة بحلول الأول من أبريل المقبل وينتهي مع نهاية شهر يونيو، في حين ستطرح ساعة موتو 360 في السوق الأميركي الصيف المقبل.