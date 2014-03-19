ترجيح وجود الطائرة الماليزية بجنوب المحيط الهندي

قال مصدر مقرب من التحقيقات الأربعاء إن المحققين الذين يتابعون قضية اختفاء الطائرة الماليزية وعلى متنها 239 شخصا في الثامن من مارس/ آذار يرجحون أن تكون الطائرة قد اتجهت إلى جنوب المحيط الهندي.

وتجري عملية بحث لم يسبق لها مثيل عن الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 بمشاركة 26 دولة في اثنين من الممرات الشاسعة أحدهما يميل إلى الشمال برا من لاوس إلى بحر قزوين والآخر من الجنوب عبر المحيط الهندي من غربي إندونيسيا إلى غربي أستراليا.

وقال المصدر " الإفتراض الأقوى هو أنها اتجهت جنوبا بل أنها وصلت إلى الطرف الجنوبي من المسار" مشيرا إلى منطقة بحث تمتد من غرب إندونيسيا إلى المحيط الهندي غربي أستراليا.

ويستند هذا الرأي إلى عدم وجود أي دليل من الدول الواقعة على طول الممر الشمالي الذي عبرته الطائرة في مجالها الجوي وعدم العثور على أي أثر لحطام الطائرة في عمليات البحث في الجزء العلوي من الممر الجنوبي.

وقالت الصين الأربعاء إنها لم تعثر على ما يفيد أن الطائرة المفقودة دخلت أراضيها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في إفادة صحفية يومية أن الصين لم تعثر حتى الآن على أي مؤشر على أن الطائرة الماليزية المفقودة دخلت أراضيها.

ويعتقد مسؤولون ماليزيون وأمريكيون أن الطائرة غيرت مسارها عمدا ربما لآلاف الأميال لكن بحثا شاملا في خلفية الركاب وأفراد الطاقم لم يسفر عن أي شيء يفسر السبب.

وكانت الطائرة اختفت من على شاشات مراقبة الحركة الجوية المدنية قبالة الساحل الشرقي لماليزيا بعد أقل من ساعة على اقلاعها من كوالالمبور إلى بكين.

ويعتقد المحققون الذين يجمعون بيانات غير مكتملة من أجهزة رادار وأقمار صناعية أن شخصا قام بإغلاق أجهزة الاتصالات الحيوية على الطائرة وحول مسارها إلى الغرب وعبر شبه جزيرة الملايو مرة أخرى وسلك مسارا تجاريا نحو الهند.

وقال مصدر مطلع على التقييمات الأمريكية الرسمية الأسبوع الماضي إن الطائرة يعتقد على الأرجح أنها اتجهت جنوبا ويفترض أن وقودها قد نفد وسقطت في البحر.