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بريطانيا تسك جنيها إسترلينيا معدنيا صعب التزوير

19/3/2014
سيتم تأمين العملة المعدنية الجديدة بنظام (ISIS) (رويترز-أرشيف)

قالت وزارة المالية البريطانية إن المملكة المتحدة تعتزم استبدال عملتها المعدنية من فئة الجنيه الإسترليني عام 2017 بما تطلق عليه "العملة المعدنية الأكثر تأمينا في التداول حول العالم" في إطار مكافحتها لتزييف العملة.

وقالت الخزانة البريطانية إن التصميم الحالي للجنيه الإسترليني المعدني -والمتداول منذ أكثر من 30 عاما- يجعله عرضة لعمليات التزييف المتطورة للعملة.

وأضافت قائلة "بحسب تقديرات دار سك العملة الملكية فان حوالي 3% من إجمالي عملة الجنيه المعدنية أو 45 مليون جنية إسترليني معدني مزورة، وهذه النسبة ترتفع في بعض أجزاء المملكة المتحدة لتصل إلى 6%".

والعملة المعدنية الجديدة ذات اللونين صممت ليكون لها 12 ضلعا مثل عملة الثلاث بنسات التي كانت تستخدم في الماضي وسيتم تأمينها بتكنولوجيا جديدة وبنظام التعريف الأمني الموحد (ISIS) الجديد.

وصرحت مصادر الخزانة إن نظام (ISIS) له ثلاث طبقات للحماية ويمكن التحقق منها ومن أصالة العملة عبر جهاز آلي فائق السرعة يكشف عن المعادن المزورة أو المزيفة فورا وفي جميع مراحل دورة النقود.

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