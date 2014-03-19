الكونغرس يضغط على أوباما بشأن برنامج إيران النووي

حثت أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس باراك أوباما على التشبث بأن ينص أي اتفاق نهائي مع إيران على منعها من تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي ، جاء ذلك مع استئناف المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي في فيينا الثلاثاء.

وكان هذا المطلب واحدا من عدة مطالب وردت في رسالة بعث بها 83 عضوا بالمجلس إلى أوباما يحثونه فيها على أن يتمسك به في أي اتفاق نهائي تأمل القوى العالمية الست وإيران التوصل إليه بحلول أواخر يوليو/ تموز ، ويريد أعضاء المجلس منع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية على الاطلاق.

وتزعم المبادرة في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو السناتور الديمقراطي روبرت منانديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس والعضو الجمهوري لنزي جراهام.

وتعد مسألة ما إذا كان ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض للاستخدام في محطات توليد الكهرباء واحدة من قضايا عديدة يتوقع بحثها في محادثات هذا الأسبوع الرامية للتوصل إلى اتفاقية شاملة بشأن برنامجها النووي.

وتصر إيران التي وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي المبرمة عام 1970 على أن لها الحق في تخصيب اليورانيوم لمستوى منخفض لاستخدامه في محطات توليد الطاقة النووية وتقوم دول أخرى وقعت على المعاهدة مثل ألمانيا واليابان بتخصيب اليورانيوم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

ويتخذ الكونغرس الأمريكي خطا أكثر تشددا إزاء إيران من البيت الأبيض، وقدم منانديز مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران ومنعها من تخصيب اليورانيوم ، وهو ما دفع أوباما للتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده لمنع إقراره وتعثر مشروع القانون في مجلس الشيوخ لأنه لم يحصل على تأييد كاف للتغلب على الفيتو.

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ أيضا في الرسالة أن ينص أي اتفاق نهائي على تفكيك برنامج الأسلحة النووية لدى إيران ومنعها من التعامل على الاطلاق مع أي يورانيوم أو بلوتونيوم على نحو يتيح لها صنع قنبلة نووية.

وتخشى القوى الغربية أن يتيح مفاعل أبحاث آراك لإيران فور تشغيله إنتاج البلوتونيوم وهو مادة أخرى إلى جانب اليورانيوم عالي التخصيب يمكنها إحداث تفجير نووي. وكيفية التعامل مع مفاعل آراك من القضايا الشائكة الأخرى التي يتوقع بحثها في المحادثات التي تستهدف إعداد اتفاق نهائي في النزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات بحلول أواخر يوليو/ تموز.

وقال خبير الحد من التسلح إن الكونغرس يبعث بإشارة يمكن أن تضر بالمحادثات لأنه من الممكن تقليل قدرة إيران على صنع أسلحة نووية لكن لا يمكن القضاء عليها بالكامل، وقال داريل كيمبال رئيس رابطة الحد من التسلح "إذا أصر الكونغرس على نتائج لا يمكن بلوغها فستتضاءل فرص الحل الدبلوماسي وربما تنمو قدرات إيران النووية وتزداد فرص الصراع".