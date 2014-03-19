استئناف المحادثات الإيرانية والقوى العالمية

بدأت القوى العالمية وإيران الأربعاء يومها الثاني من المحادثات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال عباس عراقجي كبير مفاوضي إيران إن الأزمة الأوكرانية لم تترك حتى الآن "تأثيرا"على المحادثات. مع القوى الست وهي أسوأ مواجهة بين الغرب والشرق منذ الحرب الباردة.

وأضاف " نحبذ أيضا أن تتخذ القوى الست مسارا موحدا في المفاوضات" مشيرا إلى أن اليوم الأول من المحادثات كان "ايجابيا وجيدا للغاية"، في حين توقع عراقجي أيضا إجراء الجولة التالية من المحادثات في العاصمة النمساوية من السابع حتى التاسع من أبريل المقبل.

ومن جانبه عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء عن تفاؤله بأن تتمكن طهران والقوى العالمية من التوصل إلى اتفاق موسع بخصوص النزاع النووي بحلول 20 يوليو المقبل ، وأضاف أن المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن.

وقال متحدث باسم كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي التي تنسق العملية الدبلوماسية مع إيران نيابة عن القوى الست إن هذه القوى تعمل "بأسلوب موحد"

وفي المقابل تنفي إيران صحة شكوك الغرب في أن برنامجها النووي له أهداف عسكرية وتأمل في رفع العقوبات الاقتصادية في إطار الاتفاق النهائي عنها.