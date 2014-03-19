إدخال مساعدات لمخيم اليرموك للمرة الأولى منذ أسبوعين

تظاهرة في غزة تدعو لتحييد مخيم اليرموك عن الصراع في سوريا (الجزيرة-أرشيف)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها أدخلت يوم الثلاثاء الماضي مساعدات إلى مخيم اليرموك في دمشق المحاصر منذ أشهر للمرة الأولى بعد توقفها منذ أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الوكالة كريس غانيس "بعد توقف لأكثر من أسبوعين تمكنت الأونروا اليوم من استئناف ادخال المساعدات إلى مخيم اليرموك للاجئين بجنوب دمشق".

وأوضح أن الوكالة وزعت "456 حصة غذائية اضافة بما فيها الخبز". كما وزعت "عبر الهلال الأحمر الفلسطيني ألفي وحدة من لقاح شلل الأطفال، و800 علبة من حليب الأطفال".

وقال غانيس إن الوكالة "تنوي توزيع (مساعدات إضافية) غدا إذا سمح الوضع الأمني بذلك".

وكانت الاشتباكات تجددت في المخيم مطلع مارس الجاري بعد أسابيع من هدنة قضت بخروج غالبية المقاتلين المعارضين من المخيم الذي كانوا يسيطرون على معظم أحيائه.

واندلعت الاشتباكات بين جبهة النصرة التي تعد بمثابة الذراع الرسمية للقاعدة في سوريا، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة"، وهي فصيل فلسطيني موال لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتبادل الطرفان في حينه المسؤولية عن خرق الهدنة التي تم التوصل اليها منتصف فبراير.

واتاحت تلك الهدنة للأونروا توزيع أكثر من 7500 حصة غذائية، وخروج حوالي 1500 مدني من المخيم الذي يقيم فيه حوالي أربعين ألف شخص، من بينهم حوالي 18 ألف فلسطيني.

وتفرض قوات نظام الأسد منذ يونيو الماضي حصارا خانقا على المخيم. وأدى نقص الأغذية والدواء إلى موت أكثر من مائة شخص فيه منذ أكتوبر الماضي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.