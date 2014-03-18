وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم أمريكا بالضعف على الصعيد الدولي

وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون

اتهم وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعلون في تصرحات له نشرت عبر صحيفة هارتس اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة بالضعف على الصعيد الدولي وقال إن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على حليفها الرئيسي في أخذ زمام المبادرة في المواجهة مع ايران بشأن برنامجها النووي.

وعبر يعلون في محاضرة ألقاها في جامعة تل أبيب أمس الإثنين عن خيبة الأمل في طريقة تعامل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع القضايا العالمية الملحة، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية كمثال للضعف الذي تبديه واشنطن.

يذكر أن موشي يعلون قد أثار خلافا مع الولايات المتحدة قبل شهرين عندما وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنه يتعامل كأنه المخلص المنتظر في مسعاه لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين .