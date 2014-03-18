مجندات إسرائيليات يقتحمن المسجد الأقصى

اقتحمت عشرات المجندات الإسرائيليات ومجموعات من المستوطنين، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، في القدس، في وقت استمرت القيود أمام وصول الفلسطينيين للمسجد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عشرات المُجنّدات من الجيش الإسرائيلي، اقتحمن المسجد الأقصى بلباسهن العسكري ونفذن جولات استكشافية في باحاته ومرافقه، وسط شروح مستفيضة من ضباطٍ مرشدين.

من جهة أخرى، اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك المسجد من جهة باب المغاربة برفقة حراسات معززة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، خلال عملية الاقتحام، أحد طلاب حلقات العلم من باحات المسجد، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف التابعة لها في المدينة المقدسة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الشرطة الإسرائيلية المتمركزة على البوابات الرئيسية الخارجية للأقصى واصلت فرض إجراءاتها المشددة على دخول الشبان والشابات وطلبة حلقات العلم للمسجد.