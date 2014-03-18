البث الحي
منوعات

حماس: إغلاق مصر لمعبر رفح جريمة ضد الإنسانية

18/3/2014

وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس الثلاثاء، القيود التي تفرضها مصر على التنقل عبر معبر رفح مع قطاع غزة بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن "إصرار السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح وإحكام حصار غزة ومنع دخول الوقود والدواء والمساعدات دون أي مبرر، وحرمان آلاف المرضى والحالات الإنسانية من التنقل والسفر والعلاج، يمثل جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير والمقاييس".

وأضاف برهوم، "استمرار هذا الحصار وإغلاق المعبر والذي يتزامن مع ما يقوم به العدو الإسرائيلي من تصعيد وعدوان وحصار، ينبئ بمخاطر شديدة ستطال كل مناحي الحياة الإنسانية والاقتصادية والصحية والبيئية".   

وقال مسؤول من حماس الثلاثاء، إن مصر قطعت للمرة الأولى في الأيام القليلة الماضية الاتصالات مع حكومة غزة بسبب الخلاف حول فتح المعبر.

وأشار مسؤول أمني مصري إلى أن إغلاق المعبر يأتي نتيجة بواعث قلق أمنية، وأن السلطات المصرية تفتحه بانتظام أمام الحالات الإنسانية مثل المرضى الذين يرغبون في العلاج.

يشار إلى أن إغلاق معبر رفح قد تسبب في منع وصول إمدادات طبية ومساعدات للقطاع الساحلي ومنع سفر الآلاف من سكان غزة ومرضى يسعون للعلاج في الخارج.

المزيد من منوعات

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

قتلى وجرحى جراء هجوم على موقع عسكري في ناغورني كاراباخ

أرمينيا خسرت الحرب وقبلت باتفاق سلام مع أذربيجان (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

محكمة فرنسية تنتصر للطعام الحلال في المدارس

محكمة فرنسية: الطعام الحلال بالمدارس لا يتعارض مع العلمانية (رويترز أرشيفية)