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حكم بالسجن لضابط مصري في قضية الترحيلات

18/3/2014

قضت محكمة مصرية الثلاثاء بالسجن 10 سنوات على ضابط شرطة ، وسنة مع إيقاف التنفيذ على ثلاثة آخرين لإدانتهم بالتسبب في مقتل37 شخصا في سيارة ترحيلات .

وتنص حيثيات الحكم الصادر عن  محكمة جنح الخانكة على معاقبة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدد بلغ مجموعها 10 سنوات مع الشغل والنفاذ , كما قضت  بمعاقبة 3 ضباط آخرين من القسم بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ ، وذلك إثر إدانتهم جميعا بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم على نحو أسفر عن مقتل37  متهما أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل

وكان النائب العام، المستشار هشام بركات قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير بوزارة العدل أعد تقريرا أورد فيه أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لـ 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

 

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