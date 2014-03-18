إيران وروسيا تتفقان على تطوير محطة بوشهر النووية

أعلن السفير الإيراني لدى موسكو مهدى سنائي أن إيران وروسيا تتفاوضان حول مشروع تطوير محطة "بوشهر" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتشييد وحدات جديدة فيها، لافتا إلى أن التصديق على هذا الشأن سيتم خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن سنائي قوله إن المحادثات بين مسئولي البلدين ومنها مسئولو شركة "روس اتم" الروسية حول تشييد وحدات جديدة لمحطة بوشهر النووية لا تزال قيد النقاش، وأن الاتفاق سيتم التوقيع عليه خلال هذا العام".

وأوضح الدبلوماسي الإيرانى، أن مساعد مدير شركة "روس اتم" نيكولاى اسباسكي زار طهران مؤخرا، حيث توصل مع المسئولين الإيرانيين إلى اتفاق مبدأي حول هذا الموضوع.

من جهة اخري بدأت الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والدول الست الكبرى في فيينا صباح الثلاثاء، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي.

وتسعى إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، للتوصل إلى اتفاق يضع حدا لحوالي عقد من المواجهة بين الجمهورية الإسلامية المتمسكة بحقها في الطاقة النووية المدنية والدول الكبرى التي تشتبه بسعيها لحيازة السلاح النووي.