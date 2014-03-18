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أوكرانيا تدعو إلى عدم الاعتراف بجمهورية القرم

18/3/2014

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية  المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بـ"جمهورية القرم" التي أعلنتها، السلطات الانفصالية الاثنين , ولا بأي اتفاق يمكن أن تبرمه مع روسيا.

وجاء فى بيان نشر على موقع الخارجية الأوكرانية في كييف أنه نظرا لأن استقلال القرم أعلن من قبل هيئة غير شرعية في ختام استفتاء غير دستوري، ونظرا لأنه يشكل انتهاكا فاضحا للمعايير الأوروبية، توجه وزارة الخارجية الأوكرانية إلى كل أعضاء المجموعة الدولية طلبا ملحا بالامتناع عن الاعتراف على الصعيد الدولي بـ"جمهورية القرم".

وأضاف البيان أن القانون الدولي الساري حاليا يحظر على الدول الاعتراف "بشبه دولة" أو "أي وضع، اتفاق أو توافق" يلى تأسيسها إذا كان ذلك نتيجة لجوء غير شرعي إلى القوة, في إشارة إلى الاتفاق الذى يجرى تحضيره مع روسيا، واتهمت الوزارة روسيا باستخدام القوة والتهديد باللجوء إلى القوة لدعم إعلان استقلال القرم.

وكان سكان  شبه جزيرة القرم قد وافقوا بأغلبية كبيرة في استفتاء شعبي على الانضمام إلى روسيا وهو ما يرتقب أن تصادق عليه روسيا في اتفاق بين موسكو و"الدولة" الجديدة.

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