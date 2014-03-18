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أمريكا توقف نشاط السفارة وقنصليتين سوريتين

18/3/2014

أوقفت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عمليات سفارة سوريا في واشنطن وقنصليتيها في ميشيجان وتكساس وطلبت من الدبلوماسيين وطاقم العاملين من غير الأمريكيين أو الحاصلين على إقامة دائمة مغادرة البلاد.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا دانييل روبنشتاين الذي أعلنت الخارجية الأمريكية تعيينه مبعوثا خاصا لسوريا أمس الاثنين في بيان "قررنا أن من غير المقبول لأفراد عيّنهم نظام الأسد القيام بعمليات دبلوماسية أو قنصلية في الولايات المتحدة."

وتابع قائلا "لذا أبلغت الولايات المتحدة الحكومة السورية بأنه يتعين عليها على الفور وقف عمليات سفارتها في واشنطن وقنصليتيها في تروي بولاية ميشيجان وهيوستون في ولاية تكساس."

وأضاف روبنشتاين إن الرئيس السوري بشار الأسد رفض التنحي وهو مسؤول عن الفظائع التي ارتكبت ضد السوريين، يأتي القرار مع دخول الصراع السوري عامه الرابع.

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