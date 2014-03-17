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17 قتيلا في هجمات على الجيش اللبناني بطرابلس

17/3/2014

استمرت الهجمات التي يتعرض لها الجيش اللبناني في مدينة طرابلس بشمال لبنان صباح اليوم بعد ليلة عنيفة شهدت اشتباكات بين المسلحين السنة والعلويين بمختلف أنواع الأسلحة, وتشهد المدينة اشتباكات متقطعة منذ الصباح مع عمليات قنص على محاور القتال، وقد وصل عدد القتلى منذ اندلاع هذه الجولة قبل يومين إلى 17 قتيلا و70 مصابا.

وأفادت المعلومات الواردة من المدينة بأن عمليات كر وفر جرت بين الجيش اللبناني ومسلحي جبل محسن  مما أدى إلى سقوط 3 جرحى, كما هزت طرابلس عدة انفجارات نتيجة إطلاق قذائف في سماء المدينة، وانتشر الجيش اللبناني أعلى الأسطح المطلة على مراكزه ومقراته وشكل طوقا أمنيا كما رد على المسلحين الذين استهدفوه.

ولليوم الثالث على التوالي أغلقت جميع مدارس وجامعات طرابلس أبوابها نتيجة التدهور الأمني، إضافة إلى إقفال المحلات التجارية والمؤسسات المحاذية لمناطق التوتر، وسط إجراءات أمنية مكثفة للجيش اللبناني بحثا عن المطلوبين".

على صعيد آخر.. أعلن رئيس بلدية النبي عثمان بالبقاع بشمال شرق لبنان التي تعرضت لتفجير سيارة مفخخة أمس أن الانفجار أدى إلى مقتل شخصين فقط هما عنصران فى "حزب الله".. فيما يوجد مصابان في حالة حرجة.

وعزز الجيش اللبناني تواجده في البقاع في محاولة لاحتواء التوتر بين بلدتي عرسال (سنية) واللبوة (شيعية)، حيث يتهم أهالي اللبوة عرسال بأنها ممر لعمليات إطلاق الصواريخ والسيارات المفخخة للمناطق الشيعية في البقاع .

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