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مطالبات بوقف التصعيد الروسي "الخطير" بأوكرانيا

16/3/2014

طالبت فرنسا الأحد روسيا باتخاذ إجراءات فورية لخفض حدة التوتر "غير المبرر والخطير" في أوكرانيا. ووصفت الاستفتاء الذي جرى في منطقة القرم للانفصال عن أوكرانيا بأنه غير قانوني.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان، "يجب على روسيا أن تقر بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، تدعو فرنسا الاتحاد الروسي إلى اتخاذ إجراءات لتجنب التصعيد غير المبرر والخطير في أوكرانيا".

وأضاف أن الاستفتاء في القرم غير قانوني ويتعارض مع الدستور الأوكراني، خاصة أنه جرى تحت تهديد  باستخدام القوة العسكرية الروسية.  

وعلى صعيد آخر، قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا الأحد أنها لن تقبل نتائج استفتاء القرم، وحثت موسكو على سحب قواتها من القرم وإعادتهم إلى الثكنات.

وأفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيان له أنه "وافق على مواصلة العمل للتوصل إلى حل بشان أوكرانيا من خلال البدء سريعا في إصلاحات دستورية".

وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن راضية بتأكيد موسكو على الاصلاحات الدستورية واصفا ذلك بأنه "إيجابي". لكن المسؤول أكد أن أكثر ما يزعج الولايات المتحدة هو تحركات القوات الروسية في القرم.

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