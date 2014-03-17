عودة محطة الكهرباء في غزة للعمل بوقود قطري

قال المتحدث باسم سلطة الطاقة في غزة أحمد أبو العمرين إن محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عادت للعمل الاثنين بعدما سمحت إسرائيل بدخول كميات وقود قدمتها قطر منحة للقطاع لتخفيف أزمة الطاقة .

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لغزة رائد فتوح إن إسرائيل سمحت بإدخال 110 ألاف لتر من الوقود للمحطة الأحد وتضخ500 ألف لتر أخرى اليوم الاثنين.

وكانت المحطة قد توقفت عن العمل يوم السبت بسبب نقص الوقود ليستمربدونها انقطاع الكهرباء لنحو 12 ساعة يوميا, والمحطة هي المصدرالرئيسي للكهرباء لسكان القطاع البالغ عددهم 8ر1 مليون نسمة .

يذكر أن المحطة أغلقت 43 يوما قبل بضعة أشهر بسبب نقص الوقود الذي نجم عن قيام مصر بإغلاق أنفاق التهريب وسمحت إسرائيل في نهاية المطاف بدخول وقود بتمويل من قطر عندما اجتاحت عاصفة المنطقة

وتفتقر غزة إلى الكثير من مرافق البنية الأساسية وتعيش تحت حصار إسرائيلي يستهدف وقف تدفق الأسلحة لكنه يحد أيضا من واردات الوقود ومستلزمات البناء.