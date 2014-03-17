شتاينماير:استفتاء القرم مخالف للقانون ورد أوروبا سيكون محدد

دعا وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير إلى إرسال بعثة مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى شبه جزيرة القرم التي فضل سكانها في استفتاء شعبي الانضمام إلى روسيا , وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية إن رد فعل الاتحاد الأوروبي على الاستفتاء الذي اعتبره مخالفا للقانون الدولي في القرم سيكون واضحا ومحددا, واضاف أن الوضع "في غاية الخطورة"، وأنه لابد من بذل كافة الجهود للحيلولة دون استمرار التصعيد.

وقد أظهرت نتائج أولية للاستفتاء المثير للجدل أن أكثر من 95% من ناخبي شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح انضمام المنطقة الأوكرانية إلى روسيا.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن جهاز الأمن الأوكراني والحرس الوطني أخذا على عاتقهما حراسة منشآت نقل الغاز في أوكرانيا، وذلك بعد أن هدد زعيم للقوميين المتطرفين بنسف الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا, وقالت إنه لضمان عمل المنشآت بشكل طبيعي وآمن, باعتبارها من أهم عناصر البنية التحتية للبلاد.

وكان زعيم حركة "القطاع الأيمن" القومية المتطرفة دميتري ياروش قد هدد بنسف أنابيب الغاز التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك من أجل "تجريد روسيا من مصدر تمويلها".