ثمانية قتلى في انفجارات ببنغازي

قالت مصادر طبية ومسؤول أمني، إن عددا من السيارات الملغومة انفجرت أمام أكاديمية للجيش الليبي في مدينة بنغازي بشرق البلاد الاثنين، مما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون أمنيون إن أول قنبلة انفجرت عند بوابة الأكاديمية عندما كان بعض. الأشخاص يغادرون حفل تخرج، وانفجرت قنبلة أخرى أو قنبلتان في نفس الوقت تقريبا، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا على الأقل. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم بنغازي.

وأغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي، وأوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى هناك منذ قتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيون في هجوم في سبتمبر/أيلول 2012.

وعلى صعيد آخر، سيطرت القوات الخاصة في البحرية الأميركية على الناقلة التجارية "مورنينج جلوري"، والتي هربت بشحنة نفطية من ميناء ليبي يحتله مسلحون مناهضون للحكومة مما أوقف محاولتهم بيع النفط في السوق العالمي. وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، إن ثلاثة مسلحين ليبيين كانوا يحتجزونها.

وقالت الحكومة الليبية في بيان، "النفط هو عصب الاقتصاد الوطني وإن العبث به وبمقدرات وثروات الشعب الليبي أمر لا يمكن القبول به أو التهاون فيه".

وقال المتحدث الصحفي باسم البنتاجون "جون كيربي" أنه لم يصب أحد في العملية التي وافق عليها الرئيس الأميركي باراك أوباما بناء على طلب حكومتي ليبيا وقبرص ووقعت في المياه الدولية جنوب شرقي قبرص.

وأضاف المتحدث في بيان، إن الناقلة "مورنينج جلوري تحمل نفطا مملوكا للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية". وأضاف أن الناقلة والشحنة تم السيطرة عليهما بشكل غير شرعي من ميناء السدرة الليبي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية القبرصية، إن الناقلة تتجه غربا في البحر المتوسط برفقة قوات أميركية.

وأمهل رئيس البرلمان الليبي الذي يملك سلطات شبه رئاسية المحتجين أسبوعين كي ينسحبوا من الموانئ التي يسيطرون عليها وإلا فسيواجهون عملية عسكرية.