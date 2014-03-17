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بيسكوف: لم تفرض عقوبات على روسيا إلى الآن

17/3/2014

صرح دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأنه لم تفرض أية عقوبات على روسيا حتى الآن من قبل الدول الغربية، مشيرا إلى أن ما يقوله قادة هذه الدول لا يوفر الذريعة لإجراء أي تغيير في السياسة الخارجية الروسية.  

وحول موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من احتمال إقصاء روسيا من مجموعة الثماني، قال بيسكوف – في حوار مع صحيفة كومسومو لسكايا  برافدا الروسية إنه لم يشاهد بوتين وهو يبدى أي أسف على إمكانية حدوث ذلك.

وعلى صعيد متصل، ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن حزب "روسيا الموحدة" صاحب الأغلبية البرلمانية في الدوما (مجلس النواب الروسي) ، أعلن في بيان صحفي، أن روسيا ستتخذ قرارات تشريعية بشأن نتائج استفتاء القرم فى أقرب وقت.

ونقل جهاز الإعلام التابع للحزب الحاكم في روسيا عن سيرغى نيفيروف نائب رئيس الدوما  قوله إن نتائج استفتاء القرم أظهرت أن أهالي شبه الجزيرة صوتوا لصالح العودة إلى الوطن الروسي.

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