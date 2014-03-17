الجيش اللبناني يفجر سيارة مشبوهة قرب الحدود السورية

قالت مصادر أمنية إن الجيش اللبناني فجر الأثنين سيارة في المنطقة الحدودية مع سوريا، بعد أن اشتبه أنها تحتوي على متفجرات. ويجري الإعداد لاستخدامها في هجوم.

وأضافت المصادر أن السيارة عثر عليها في منطقة ريفية بين قريتي رأس بعلبك والفاكهة في سهل البقاع على بعد نحو خمسة كيلومترات شمالي قرية قُتل فيها ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من أعضاء جماعة حزب الله أمس الأحد في انفجار سيارة ملغومة.

وجاء هجوم السيارة الملغومة أمس الأحد ردا على ما يبدو على مساندة حزب الله للقوات السورية، التي استعادت السيطرة على بلدة يبرود الحدودية من المعارضة السورية المسلحة.

وكان حزب الله هدفا لهجمات استخدمت فيها سيارات ملغومة وأخرى بالصواريخ خلال العام المنقضي داخل لبنان بسبب تدخله في الصراع السوري، ودعمه للرئيس بشار الأسد.

وبث تلفزيون المنار التابع لحزب الله لقطات اليوم الأثنين لما قال إنها سيارة مشتبه بها، وهي سيارة رمادية اللون كانت متوقفة في بستان زيتون قبل تفجيرها.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن مديرية المخابرات رصدت "سيارة مشبوهة في منطقة رأس بعلبك" على بعد ثمانية كيلومترات من النبي عثمان، وذلك "بعد ورود معلومات عن تفخيخها لاستعمالها لأعمال إرهابية".

وقدر الخبير العسكري زنة العبوة فيها بنحو 170 كلغ، و"قرر تفجيرها في مكان وجودها نظراً إلى خطورة تفكيكها وصعوبة نقلها من المكان"، مشيرة الى انها كانت مركونة "في مكان غير آهل بالسكان".

من جانبها، أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناورات بالذخيرة الحية قبالة قرى حدودية في الجنوب اللبناني. وسمعت أصوات نيران المناورات في بلدات يارون ومارون الراس وعيترون الحدودية اللبنانية. وقامت قوات "اليونيفيل" الدولية بتسيير دوريات آلية على طول الخط الأزرق.