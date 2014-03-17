أوباما: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا

أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما استعداده لفرض عقوبات إضافية على روسيا في حال استمرار تدخّلها في أوكرانيا. وأكد أوباما في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه سيواصل إفهام روسيا بأن أية استفزازات إضافية لن تفضي إلى شيء، إلا لعزلها بشكل إضافي، مضيفاُ "قررنا توسيع العقوبات على مسؤولين روس بالقطاع العسكري، وآخرين يقدمون دعما للحكومة الروسية".

وأكّد الرئيس الأمريكي وجود طريق لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لإعطاء أوكرانيا أي دعم اقتصادي تحتاجه. كما أشار إلى أن الأسرة الدولية ستواصل العمل معاً لمواجهة أي انتهاكات لأوكرانيا وسيادة أراضيها.

ووصف أوباما استفتاء جزيرة القرم بـانتهاك للدستور الأوكراني والقانون الدولي، مؤكداً أن المجتمع الدولي لن يعترف بهذا الاستفتاء.

وكان أوباما أعلن في وقت سابق الاثنين، فرض عقوبات على 7 مسؤولين حكوميين روس، بالإضافة إلى قادة انفصاليين في القرم، والرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 21 مسؤولاً أوكرانياً وروسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا، بما فيها انفصال شبه جزيرة القرم.

يذكر أن القرم وجّهت طلباً رسمياً إلى روسيا للانضمام إليها بصفتها وحدة إدارية، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على استفتاء أجري أمس في شبه الجزيرة أن 96.6% من المشاركين صوتوا لصالح انضمام القرم إلى روسيا.

وكانت شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً حتى العام 1954، عندما قرّر الزعيم السوفيتي، نيكيتا خروتشوف الأوكراني الأصل ضمّها إلى جمهورية أوكرانيا السوفياتية.