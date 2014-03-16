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فرنسا تفرض قيودا على التنقل بالسيارات في باريس

16/3/2014

تعتزم فرنسا فرض قيود على التنقل بالسيارات في باريس الاثنين في خطوة هي الأولى منذ نحو عشرين عاما للتصدي لمستويات التلوث الخطيرة، بينما يحاول الساسة التخلص من الضباب الدخاني الذي يشكل تهديدا للصحة قبل أيام من انتخابات بلدية.

وتعد باريس الأكثر تأثرا بتلوث الهواء عن غيرها من العواصم الأوروبية بسبب دعم وقود الديزل، والعدد الكبير من السيارات الخاصة، وأدت موجة من الطقس الحار استمرت أسبوعا وسطوع الشمس لفترات طويلة إلى تفاقم المشكلة في الآونة الأخيرة.

وبموجب القيود الجديدة قد يصبح بوسع قائدي السيارات استخدامها في أيام معينة فقط وفقا لأرقام اللوحات المعدنية وطرحت العاصمة الفرنسية وسائل مواصلات عامة مجانية مثل السيارات الكهربائية والدراجات الهوائية الأسبوع الماضي عندما خيم الضباب على شوارع باريس.

وقال وزير البيئة فيليب مارتان في مؤتمر صحفي الأحد " هدفنا الأساسي هو السلامة العامة لأننا نريد إنهاء التلوث" وحذر الوزير من أن جودة الهواء سوف تسوء على الأرجح الاثنين.

وكانت بيانات لوكالة البيئة الأوروبية أظهرت الخميس الماضي وجود 147 ميكروجرام من الجسيمات في كل متر مكعب من الهواء في باريس بينما يسجل القياس 114 في بروكسل و104 في أمستردام و81 في برلين و7،79 في لندن.

وانتقد معارضون وجمعيات لسائقي السيارات إجراءات الحكومة وقالوا إنها ستكون صعبة التطبيق بالنسبة للشرطة، واتهموا الحكومة الاشتراكية بالاستسلام لضغوط من شركاء في الائتلاف الحكومي من حزب الخضر المدافع عن البيئة قبل الانتخابات البلدية المقررة أواخر مارس/ آذار الجاري.

وكانت آخر مرة قامت فيها فرنسا بتقييد حركة التنقل بالسيارات في أكتوبر/  تشرين الأول 1997 كرد فعل إزاء تلوث بسبب عوادم وقود الديزل واستمر الأمر ليوم واحد.

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