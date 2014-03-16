روزبرغ يفوز بالمركز الأول لجائزة أستراليا الكبرى

هذا هو الفوز الرابع لروزبرغ (Getty)

أحرز الألماني نيكو روزبرغ سائق (مرسيدس) المركز الأول في جائزة أستراليا الكبرى، أولى مراحل بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 اليوم الأحد على حلبة ألبرت بارك بملبورن، وتقدم روزبرغ على الأسترالي دانييل ريكياردو (سائق ريد بول رينو) والدنماركي كيفن ماغنوسن (ماكلارين مرسيدس).

وهذا الفوز هو الرابع لروزبرغ الذي بدأ السباق من المركز الثالث خلال مسيرته مع البطولة، وهو أول فوز له منذ حصوله على لقب جائزة بريطانيا الكبرى في العام الماضي، كما أنه حمل الفوز رقم مائة لمحرك سيارة مرسيدس في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد.

واحتل الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول الجديد المركز الثاني في حين احتل الدنماركي كيفن ماغنوسن سائق مكلارين الصاعد المركز الثالث في حلبة البرت بارك وفي ظل أجواء غائمة شهدت هطولا خفيفا للأمطار في المراحل الأولى من السباق.

وقد أسعد ريتشياردو جماهير بلاده عند صعوده لمنصة التتويج في أول سباق يخوضه مع فريق رد بول الذي انضم إليه هذا الموسم خلفا لمواطنه مارك ويبر.

وقد خرج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الثاني والمنطلق من المركز الأول من السباق في اللفة الثالثة بسبب مشكلة في محرك سيارته.

وبعد ذلك بقليل خرج الألماني سيباستيان فيتل سائق رد بول وبطل العالم في المواسم الأربعة الماضية بسبب مشكلة فنية أيضا لتتوقف مسيرة انتصاراته التي استمرت على مدار تسعة سباقات متتالية بداية من جائزة بلجيكا الكبرى في أغسطس الماضي.

وبعد عبوره خط النهاية خاطب روزبرج فريقه عبر جهاز الاتصال اللاسلكي قائلا "هذا رائع، ما أروع هذه السيارة التي قدمتموها لي".

وكان فريق مرسيدس قد قدم أداء متميزا خلال تجارب ما قبل الموسم ومن ثم رشحه كثيرون للتألق عند انطلاق الموسم وجاءت نتائجه في التجارب التأهيلية يوم السبت واعدة أيضا.

وفي ظل لوائح وسيارات جديدة تماما في البطولة فإن 14 سائقا فقط هم من استطاع إنهاء السباق (من بين 22 سائقا).

واحتل سائق مكلارين الثاني البريطاني جنسون باتون بطل العالم في 2009 المركز الرابع بين المتنافسين تلاه الإسباني فرناندو ألونسو سائق فيراري وبطل العالم مرتين سابقا.

وحقق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق وليامز أفضل نتيجة له في فورمولا 1 باحتلاله المركز السادس بعد انطلاقه من المركز 15، وحصل بوتاس بهذه النتيجة على ثماني نقاط وهي تزيد عما حققه فريقه في الموسم الماضي بأكمله.

واصطدمت سيارة الياباني كاموي كوباياشي وهي كاترهام بسيارة فريق وليامز التي كان يقودها البرازيلي فيليبي ماسا ليخرج السائقان من السباق ويبدأ الاتحاد الدولي للسيارت تحقيقا في الحادث.

وكان لويس هاميلتون بطل العالم عام 2008 قد انطلق من المركز الأول بعد أن سجل أسرع وقت في التجارب الرسمية أمس، في حين انطلق فيتل بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة من المركز الثاني عشر.