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الاتحاد الأوروبي يدعم اليونيسيف لمكافحة شلل الأطفال بسوريا

16/3/2014

أفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في الأردن الأحد  بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم تمويل إضافي قيمته مليون يورو لمنظمة الأمم المتحدة  للطفولة (اليونيسيف) دعما لاستمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال داخل سوريا.

ووفقا للبيان فإنه سيتم تطعيم 5،2 مليون طفل دون سن الخامسة ضد شلل الأطفال في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك أولئك الذين اضطروا للانتقال مرارا بسبب القتال الدائر.

ونقل البيان عن كريستالينا جيورجييفا مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والمساعدات  الإنسانية والاستجابة للأزمات قولها "إن السوريين عاشوا صعوبات وحرمان بشكل لا يصدق على مدى السنوات الثلاث الماضية من هذا الصراع الرهيب" ، مشيرة إلى أن انتشار شلل الأطفال العام الماضي كان بمثابة ضربة إضافية وهو ما أدى إلى تعرض الملايين من الأطفال للخطر.

وقالت جيورجييفا "إننا نبذل كل ما في وسعنا لحماية الأطفال من هذا المرض المدمر" معربة عن أملها في أن يسهم هذا التمويل الإضافي إلى زيادة الوعي بأهمية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من أجل القضاء عليه.

وتعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال داخل سوريا أولوية إنسانية حيث يعيش حوالي ألف طفل دون سن الخامسة حاليا في المناطق التي تعد فيها إمكانية الوصول إلى مراكز حملات التطعيم واسعة النطاق محدودة أو معدومة خلال العامين الماضيين ، وقد تم بالفعل تحصين العديد من الأطفال وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن سنتين بهذه المناطق  من خلال حملة تطعيم أو حملتين فقط.

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