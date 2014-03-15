هاميلتون سائق مرسيدس أول المنطلقين بجائزة أستراليا الكبرى

سيكون هاملتون أول المنطلقين ببداية موسم الفورمولا 1 (رويترز-أرشيف)

سيكون البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات أول سباقات موسم فورمولا 1 هذا العام لبطولة العالم بعد تفوقه على جميع أقرانه في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق السبت.

وسينطلق من الصف الأمامي إلى جانب هاميلتون أيضا السائق الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق فريق رد بول بعد أن احتل المركز الثاني في تجارب السباق الذي سيقام يوم الأحد على حلبة ألبرت بارك في ملبورن.

وسجل هاميلتون أسرع زمن في التجارب الرسمية للسباق وهو دقيقة واحدة و44.231 ثانية في أجواء ماطرة متفوقا بفارق يزيد قليلا على ثلاثة أعشار الثانية على ريتشياردو الذي تفوق بدوره على زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم في المواسم الأربعة الأخيرة.

واحتل فيتل الذي فاز بآخر تسعة سباقات في موسم 2013 المركز 13 بين السائقين خلال التجارب الرسمية إلا أنه سينطلق من المركز 12 بعد أن عوقب الفنلندي فالتيري بوتاس سائق وليامز الذي احتل المركز العاشر في التجارب بالرجوع خمسة مراكز بسبب تغييره صندوق التروس.

وقال هاميلتون بعد ضمان الانطلاق من الصدارة "أنا سعيد بما قام به الفريق من عمل، قيادة هذا النوع من السيارات يكون أكثر صعوبة في الأجواء الماطرة".

وسينطلق الألماني نيكو روزبرج سائق مرسيدس الثاني من المركز الثالث وسينطلق من الخط الثاني إلى جانبه الدنماركي الصاعد كيفن ماجنوسن (21 عاما) سائق مكلارين الذي احتل المركز الرابع في تجارب السباق الرسمية.

وتأهل سائق فيراري الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم السابق مرتين للانطلاق من المركز الخامس في حين احتل الفرنسي جان إيريك فيرني سائق تورو روسو المركز السادس.

كما عوقب أيضا المكسيكي استيبان جوتيريز سائق ساوبر الذي احتل المركز 19 بالرجوع خمسة مراكز بسبب تغييره صندوق التروس.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها سباستيان فيتل في الوصول لجولة التجارب الأخيرة منذ احتلاله المركز 11 في تجارب جائزة بلجيكا الكبرى عام 2012 عندما نجح في احتلال المركز الثاني في نهاية السباق.

واحتل البريطاني جنسون باتون سائق مكلارين الذي سبق له الفوز باللقب العالمي المركز 11 في تجارب السباق تلاه الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري والذي سبق له الفوز ببطولة العالم عام 2007.