مقتل ستة عسكريين بهجوم شمال القاهرة

أفراد من الجيش المصري منتشرون بالقاهرة (رويترز-أرشيف)

قال التلفزيون المصري ووكالة أنباء الشرق الأوسط إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على كمين للشرطة العسكرية على مشارف القاهرة السبت مما أسفر عن مقتل ستة من جنود الكمين.

وأورد موقع قناة النيل للأخبار أن خبراء المفرقعات بالقليوبية نجحو فى إبطال مفعول قنبلتين قام المهاجمون بزرعهما بجوار كمين الشرطة العسكرية بشبرا الخيمة بعد قيامهم بإطلاق النار على أفراده واستشهاد ستة مجندين من قوة الكمين.

وقال اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إن القنبلتين تم وضعهما داخل حقيبة وتم ضبطهما للانفجار خلال قيام قوات الشرطة بمعاينة موقع الهجوم.

وأشار يسرى إلى أن مديرية الأمن تلقت إخطارًا بقيام مجهولين باقتحام كمين بشبرا الخيمة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين قيام مجهولين باستهداف كمين للشرطة العسكرية بمنطقة ترعة الإسماعيلية بمسطرد واستشهاد ستة مجندين من أفراده.

وأضاف أن قوات الأمن انتشرت بالمنطقة المحيطة بالاشتراك مع خبراء المفرقعات المفرقعات لتمشيط موقع الحادث والكشف عن أي متفجرات أخرى.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة على فيسبوك تفاصيل حادث الهجوم على منطقة منفذ مسطرد ناسبا المهاجمين لجماعة الإخوان المسلمين وقال إنهم قاموا بعد الهجوم بزرع عبوتين ناسفتين بجوار النقطة لاستهداف أية قوات قادمة بتعزيزات إلى النقطة، وأضاف أن المهاجمين استهدفوا عناصر الكمين بعد انتهائهم من أداء صلاة الفجر بحسب البيان المنشور على الصفحة.

وأضاف المتحدث على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى أنه تم العثور على القنبلتين بواسطة عناصر من الحماية المدنية والمهندسين العسكريين وتم إبطال مفعولهما.

يذكر أنه قد وقعت عدة هجمات على قوات الأمن منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي وقتل حوالي 300 من رجال الأمن منذ ذلك الوقت.