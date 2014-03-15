قوات النظام تحاول استعادة معقل للمعارضة قرب دمشق

كثفت القوات الحكومية السورية السبت محاولات لاستعادة بلدة تسيطر عليها المعارضة بالقرب من العاصمة دمشق، و تتزامن الهجمات مع الذكرى الثالثة على بدء الصراع في سوريا والذي أودى بحياة 146 الف شخص على الأقل .

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد قصفت يبرود وهي معقل رئيسي للمعارضة شمال دمشق، في الوقت الذي اسقطت فيه الطائرات الحربية براميل متفجرة على البلدة.

من ناحية أخرى، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام – المدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني ومتمردي المعارضة على مشارف البلدة بحسب ما أفاد به المرصد ولم ترد أنباء عن حدوث خسائر بشرية.

و تسعى قوات الأسد لاستعادة القلمون لقطع طرق امدادات المعارضة بين يبرود ومنطقة عرسال في شرق لبنان.

من جانبها ذكرت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة أن أكثر من تسعة ملايين سوري تشردوا منذ بدء الصراع حيث نزح أكثر من 5,6 مليون من السكان داخل البلاد بينما فر 6,2 مليون إلى خارج البلاد.