قوات النظام السوري تحقق تقدما بأحياء يبرود

ساهم الدعم القوي من مليشيات حزب الله في تقدم قوات النظام السوري (الجزيرة-أرشيف)

ذكر تلفزيون الميادين أن جنودا تابعين لجيش النظام السوري دخلوا أحياء شرقية من بلدة يبرود السبت وتقدموا تجاه الشارع الرئيسي فيما يعد آخر معقل كبير للمعارضة قرب الحدود اللبنانية شمالي دمشق.

وتكون قوات النظام السوري بذلك قد حققت بدعم من مليشيات حزب الله اللبناني تقدما جزئيا على مشارف مدينة يبرود المعقل الرئيسي للمعارضة المسلحة في منطقة القلمون الإستراتيجية شمال دمشق.

كما سيطرت تلك القوات على تلال في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، لكن في المقابل سيطرت كتائب للمعارضة على مناطق بأرياف حلب وإدلب واللاذقية بعد انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من تلك المناطق.

وقالت شبكة شام إن قوات النظام مدعومة بمقاتلي حزب الله كثفت هجماتها على القلمون الجمعة وسيطرت على محور العقبة القريب من مدينة يبرود وقتلت عنصرين من المعارضة هناك.

وأضافت الشبكة أن اشتباكات عنيفة جرت بين الطرفين على جبهات السحل وريما أسفرت عن قتلى وجرحى بصفوف الطرفين، حيث حاول مقاتلو المعارضة وقف تقدم النظام واسترجاع هذه النقطة التي سقطت بيده.

وفي السياق أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن القوات النظامية أحكمت سيطرتها على المدخل الشرقي والتخوم الشمالية الشرقية من يبرود بعدما سيطرت خلال الأسابيع الماضية على مناطق وتلال محيطة بها.

ويسعى النظام السوري للسيطرة على كامل القلمون لتأمين الطريق بين دمشق والساحل السوري. كما يحاول قطع خطوط إمداد مقاتلي المعارضة بين يبرود وبلدة عرسال شرق لبنان.

ومن شأن سيطرة جيش النظام السوري على يبرود أن تساعد الرئيس بشار الأسد في تأمين الطريق البري الذي يربط معقله الساحلي على البحر المتوسط بالعاصمة دمشق وقطع خطوط إمداد المعارضة عبر الحدود من لبنان.